https://ria.ru/20221214/kuban-1838476512.html
Власти Кубани сохранят все меры поддержки АПК в 2023 году
Власти Кубани сохранят все меры поддержки АПК в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022
Власти Кубани сохранят все меры поддержки АПК в 2023 году
Власти Краснодарского края намерены в 2023 году сохранить все меры поддержки агропромышленного комплекса, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T00:22
2022-12-14T00:22
2022-12-14T00:22
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края намерены в 2023 году сохранить все меры поддержки агропромышленного комплекса, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Краснодарский край остается одним из лидирующих регионов в сельхозпроизводстве страны. Наши аграрии обеспечивают продовольственный суверенитет России. Несмотря ни на что мы сохраняем все действующие меры поддержки агропромышленного комплекса", - сказал Кондратьев, выступая на сессии Законодательного собрания региона во вторник. Его слова приводятся в сообщении администрации края.Губернатор уточнил, что власти региона предусмотрели на развитие отрасли в следующем году 11,1 миллиарда рублей. "Это инвестиции, которые мы вкладываем в АПК и получаем весомые результаты", - пояснил Кондратьев.В 2022 году на Кубани собрали свыше 15 миллионов тонн зерновых. Аграрии получили рекордный урожай пшеницы – 10,7 миллиона тонн. "Этот результат стал возможен благодаря своевременным и эффективным антикризисным мероприятиям, финансовой поддержке отрасли", - пояснили краевые власти.В 2022 году на АПК края было направлено 10,6 миллиарда рублей. Также 1,7 миллиарда рублей было выделено в рамках льготного кредитования.Кроме того, впервые в текущем году была запущена новая мера поддержки сельхозтоваропроизводителям – из краевого бюджета выделено 40 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат при закупке сельхозтехники.
https://ria.ru/20221213/gospodderzhka-1838472132.html
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия
Власти Кубани сохранят все меры поддержки АПК в 2023 году
Власти Кубани сохранят все меры поддержки агропромышленного комплекса края в 2023 году
КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края намерены в 2023 году сохранить все меры поддержки агропромышленного комплекса, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край остается одним из лидирующих регионов в сельхозпроизводстве страны. Наши аграрии обеспечивают продовольственный суверенитет России
. Несмотря ни на что мы сохраняем все действующие меры поддержки агропромышленного комплекса", - сказал Кондратьев, выступая на сессии Законодательного собрания региона во вторник. Его слова приводятся в сообщении администрации края.
Губернатор уточнил, что власти региона предусмотрели на развитие отрасли в следующем году 11,1 миллиарда рублей. "Это инвестиции, которые мы вкладываем в АПК и получаем весомые результаты", - пояснил Кондратьев.
В 2022 году на Кубани собрали свыше 15 миллионов тонн зерновых. Аграрии получили рекордный урожай пшеницы – 10,7 миллиона тонн. "Этот результат стал возможен благодаря своевременным и эффективным антикризисным мероприятиям, финансовой поддержке отрасли", - пояснили краевые власти.
В 2022 году на АПК края было направлено 10,6 миллиарда рублей. Также 1,7 миллиарда рублей было выделено в рамках льготного кредитования.
"В течение года субсидии получили производители зерновых культур, аграрии, занятые в мясном животноводстве, производстве молока, элитном семеноводстве, выращивании овощей, плодово-ягодных культур. В рамках реализации федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия" предоставлено почти 730 миллионов рублей субсидий", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, впервые в текущем году была запущена новая мера поддержки сельхозтоваропроизводителям – из краевого бюджета выделено 40 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат при закупке сельхозтехники.