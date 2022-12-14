https://ria.ru/20221214/kuban-1838476512.html

Власти Кубани сохранят все меры поддержки АПК в 2023 году

Власти Кубани сохранят все меры поддержки АПК в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022

Власти Кубани сохранят все меры поддержки АПК в 2023 году

Власти Краснодарского края намерены в 2023 году сохранить все меры поддержки агропромышленного комплекса, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T00:22

2022-12-14T00:22

2022-12-14T00:22

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края намерены в 2023 году сохранить все меры поддержки агропромышленного комплекса, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Краснодарский край остается одним из лидирующих регионов в сельхозпроизводстве страны. Наши аграрии обеспечивают продовольственный суверенитет России. Несмотря ни на что мы сохраняем все действующие меры поддержки агропромышленного комплекса", - сказал Кондратьев, выступая на сессии Законодательного собрания региона во вторник. Его слова приводятся в сообщении администрации края.Губернатор уточнил, что власти региона предусмотрели на развитие отрасли в следующем году 11,1 миллиарда рублей. "Это инвестиции, которые мы вкладываем в АПК и получаем весомые результаты", - пояснил Кондратьев.В 2022 году на Кубани собрали свыше 15 миллионов тонн зерновых. Аграрии получили рекордный урожай пшеницы – 10,7 миллиона тонн. "Этот результат стал возможен благодаря своевременным и эффективным антикризисным мероприятиям, финансовой поддержке отрасли", - пояснили краевые власти.В 2022 году на АПК края было направлено 10,6 миллиарда рублей. Также 1,7 миллиарда рублей было выделено в рамках льготного кредитования.Кроме того, впервые в текущем году была запущена новая мера поддержки сельхозтоваропроизводителям – из краевого бюджета выделено 40 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат при закупке сельхозтехники.

https://ria.ru/20221213/gospodderzhka-1838472132.html

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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия