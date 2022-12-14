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Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/krym-1838557833.html
Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму
Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму - РИА Новости, 14.12.2022
Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму
Крымские участники спецоперации смогут бесплатно в приоритетном порядке получить земельные участки на полуострове, соответствующее решение принято на сессии... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:36
2022-12-14T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
сергей аксенов (политик)
республика крым
жилье
украина
донецкая народная республика
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Крымские участники спецоперации смогут бесплатно в приоритетном порядке получить земельные участки на полуострове, соответствующее решение принято на сессии республиканского парламента в среду.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что земельные участки выделят возле моря, соответствующий фонд уже формируется в Сакском и Черноморском районах."Лица имеют право на однократное внеочередное предоставление земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым, в собственность бесплатно", - говорится в принятом законе.В частности, право на земельные участки получили ветераны и инвалиды боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, имеющие постоянную регистрацию на территории Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, земельные участки также будут выдавать членам семей погибших в ходе спецоперации."Для нас этот закон имеет особое значение. Предоставляя нашим солдатам бесплатные земельные участки, мы выражаем им свою благодарность за их мужество, за подвиги, которые они совершают на поле боя", - сказал журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.
https://ria.ru/20221214/natsionalizatsiya-1838543095.html
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республика крым
украина
донецкая народная республика
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запорожская область
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в мире, сергей аксенов (политик), республика крым, жилье, украина, донецкая народная республика, владимир константинов, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Жилье, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Константинов, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
12:36 14.12.2022
 
Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму

Крымские участники спецоперации смогут бесплатно получить земельные участки на полуострове

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую Бухту, Крым
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую Бухту, Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Крымские участники спецоперации смогут бесплатно в приоритетном порядке получить земельные участки на полуострове, соответствующее решение принято на сессии республиканского парламента в среду.
Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что земельные участки выделят возле моря, соответствующий фонд уже формируется в Сакском и Черноморском районах.
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"Лица имеют право на однократное внеочередное предоставление земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым, в собственность бесплатно", - говорится в принятом законе.
В частности, право на земельные участки получили ветераны и инвалиды боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, имеющие постоянную регистрацию на территории Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, земельные участки также будут выдавать членам семей погибших в ходе спецоперации.
"Для нас этот закон имеет особое значение. Предоставляя нашим солдатам бесплатные земельные участки, мы выражаем им свою благодарность за их мужество, за подвиги, которые они совершают на поле боя", - сказал журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей Аксенов (политик)Республика КрымЖильеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир КонстантиновЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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