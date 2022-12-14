https://ria.ru/20221214/krym-1838557833.html
Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму
Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму - РИА Новости, 14.12.2022
Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму
Крымские участники спецоперации смогут бесплатно в приоритетном порядке получить земельные участки на полуострове, соответствующее решение принято на сессии... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:36
2022-12-14T12:36
2022-12-14T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
сергей аксенов (политик)
республика крым
жилье
украина
донецкая народная республика
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Крымские участники спецоперации смогут бесплатно в приоритетном порядке получить земельные участки на полуострове, соответствующее решение принято на сессии республиканского парламента в среду.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что земельные участки выделят возле моря, соответствующий фонд уже формируется в Сакском и Черноморском районах."Лица имеют право на однократное внеочередное предоставление земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым, в собственность бесплатно", - говорится в принятом законе.В частности, право на земельные участки получили ветераны и инвалиды боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, имеющие постоянную регистрацию на территории Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, земельные участки также будут выдавать членам семей погибших в ходе спецоперации."Для нас этот закон имеет особое значение. Предоставляя нашим солдатам бесплатные земельные участки, мы выражаем им свою благодарность за их мужество, за подвиги, которые они совершают на поле боя", - сказал журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.
https://ria.ru/20221214/natsionalizatsiya-1838543095.html
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Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму
Крымские участники спецоперации смогут бесплатно получить земельные участки на полуострове