https://ria.ru/20221214/krym-1838557833.html

Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму

Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму - РИА Новости, 14.12.2022

Участники спецоперации получат земельные участки в Крыму

Крымские участники спецоперации смогут бесплатно в приоритетном порядке получить земельные участки на полуострове, соответствующее решение принято на сессии... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:36

2022-12-14T12:36

2022-12-14T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

сергей аксенов (политик)

республика крым

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донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Крымские участники спецоперации смогут бесплатно в приоритетном порядке получить земельные участки на полуострове, соответствующее решение принято на сессии республиканского парламента в среду.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что земельные участки выделят возле моря, соответствующий фонд уже формируется в Сакском и Черноморском районах."Лица имеют право на однократное внеочередное предоставление земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым, в собственность бесплатно", - говорится в принятом законе.В частности, право на земельные участки получили ветераны и инвалиды боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, имеющие постоянную регистрацию на территории Крым по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, земельные участки также будут выдавать членам семей погибших в ходе спецоперации."Для нас этот закон имеет особое значение. Предоставляя нашим солдатам бесплатные земельные участки, мы выражаем им свою благодарность за их мужество, за подвиги, которые они совершают на поле боя", - сказал журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

https://ria.ru/20221214/natsionalizatsiya-1838543095.html

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html

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