https://ria.ru/20221214/kripto-1838539495.html

Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект о майнинге криптовалют

Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект о майнинге криптовалют - РИА Новости, 14.12.2022

Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект о майнинге криптовалют

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. На... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:46

2022-12-14T11:46

2022-12-14T11:46

экономика

технологии

анатолий аксаков

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госдума рф

криптовалюта

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. На рассмотрение Госдумы проект могут вынести на следующей неделе.Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, пояснял РИА Новости в ноябре один из авторов проекта, глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.Предполагается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.При этом устанавливается запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.Законопроект предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима. Предполагается, что рамках этого режима сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают майнеры, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию.Введение предлагаемого регулирования деятельности по майнингу, установление отдельных требований к ней позволит не только легально осуществлять такую деятельность, но и декларировать полученный доход и уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги, отмечал Аксаков. Кроме того, по его словам, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с такой деятельностью.

https://ria.ru/20221212/kriptovalyuty-1837946471.html

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экономика, технологии, анатолий аксаков, россия, госдума рф, криптовалюта