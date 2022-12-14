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Россия в 2021 году впервые за 30 лет выдала кредит Ирану - РИА Новости, 14.12.2022
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Россия в 2021 году впервые за 30 лет выдала кредит Ирану
Россия в 2021 году впервые за 30 лет выдала кредит Ирану - РИА Новости, 14.12.2022
Россия в 2021 году впервые за 30 лет выдала кредит Ирану
В прошлом году крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия, а Ирану впервые за 30 лет выдали кредит, следует из анализа РИА Новости данных РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:38
2022-12-14T13:15
экономика
россия
всемирный банк
белоруссия
долг
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В прошлом году крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия, а Ирану впервые за 30 лет выдали кредит, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.Так, задолженность Минска перед Москвой за год выросла на 1,9 процента — до 8,5 миллиарда долларов. Вторую строчку занимает Бангладеш, чей долг достиг 4,4 миллиарда — это почти на треть больше, чем годом ранее. На третьем месте Индия — ее задолженность увеличилась на 11,7 процента, до 3,3 миллиарда долларов.Дальше идет Вьетнам, который за год нарастил долг всего на 0,9 процента, до 1,5 миллиарда. На пятое место поднялся Йемен (1,17 миллиарда), тогда как Афганистан с 1,16 миллиарда оказался на шестой позиции.Сильнее всего за прошлый год вырос долг Узбекистана — сразу на 77 процентов, до 254,7 миллиона долларов. Задолженность Египта прибавила 63,7 процента и составила 867,2 миллиона. Пакистан увеличил заимствования на 20,8 процента, до 86,7 миллиона долларов.Впервые с начала 1990-х годов в списке российских должников появился Иран — по итогам прошлого года он был должен шесть миллионов долларов. Как свидетельствуют материалы Всемирного банка, последний раз задолженность Тегерана перед Москвой фиксировалась в 1992 году. Тогда она равнялась 251,3 тысячи долларов.В целом в 2021 году России были должны 38 стран. Их совокупная задолженность оценивалась в 26,54 миллиарда долларов и за год выросла на 7,4 процента. На Азию приходилось 12,06 миллиарда, на Европу — десять миллиардов, на Ближний Восток — 3,05 миллиарда, на Африку — 1,35 миллиарда, на Латинскую Америку — 86,1 миллиона долларов.
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экономика, россия, всемирный банк, белоруссия, долг
Экономика, Россия, Всемирный банк, Белоруссия, Долг
10:38 14.12.2022 (обновлено: 13:15 14.12.2022)
 
Россия в 2021 году впервые за 30 лет выдала кредит Ирану

В 2021 году крупнейшим должником России стала Белоруссия с 8,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В прошлом году крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия, а Ирану впервые за 30 лет выдали кредит, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Так, задолженность Минска перед Москвой за год выросла на 1,9 процента — до 8,5 миллиарда долларов. Вторую строчку занимает Бангладеш, чей долг достиг 4,4 миллиарда — это почти на треть больше, чем годом ранее. На третьем месте Индия — ее задолженность увеличилась на 11,7 процента, до 3,3 миллиарда долларов.
© ИнфографикаТоп-10 должников России в 2021 году
Топ-10 должников России в 2021 году
© Инфографика
Топ-10 должников России в 2021 году
Дальше идет Вьетнам, который за год нарастил долг всего на 0,9 процента, до 1,5 миллиарда. На пятое место поднялся Йемен (1,17 миллиарда), тогда как Афганистан с 1,16 миллиарда оказался на шестой позиции.
Сильнее всего за прошлый год вырос долг Узбекистана — сразу на 77 процентов, до 254,7 миллиона долларов. Задолженность Египта прибавила 63,7 процента и составила 867,2 миллиона. Пакистан увеличил заимствования на 20,8 процента, до 86,7 миллиона долларов.
Впервые с начала 1990-х годов в списке российских должников появился Иран — по итогам прошлого года он был должен шесть миллионов долларов. Как свидетельствуют материалы Всемирного банка, последний раз задолженность Тегерана перед Москвой фиксировалась в 1992 году. Тогда она равнялась 251,3 тысячи долларов.
В целом в 2021 году России были должны 38 стран. Их совокупная задолженность оценивалась в 26,54 миллиарда долларов и за год выросла на 7,4 процента. На Азию приходилось 12,06 миллиарда, на Европу — десять миллиардов, на Ближний Восток — 3,05 миллиарда, на Африку — 1,35 миллиарда, на Латинскую Америку — 86,1 миллиона долларов.
© ИнфографикаГеографическое распределение кредитов России
Географическое распределение кредитов России
© Инфографика
Географическое распределение кредитов России
 
ЭкономикаРоссияВсемирный банкБелоруссияДолг
 
 
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