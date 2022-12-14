https://ria.ru/20221214/kredity-1838515506.html

Россия в 2021 году впервые за 30 лет выдала кредит Ирану

Россия в 2021 году впервые за 30 лет выдала кредит Ирану - РИА Новости, 14.12.2022

Россия в 2021 году впервые за 30 лет выдала кредит Ирану

В прошлом году крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия, а Ирану впервые за 30 лет выдали кредит, следует из анализа РИА Новости данных РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:38

2022-12-14T10:38

2022-12-14T13:15

экономика

россия

всемирный банк

белоруссия

долг

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В прошлом году крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия, а Ирану впервые за 30 лет выдали кредит, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.Так, задолженность Минска перед Москвой за год выросла на 1,9 процента — до 8,5 миллиарда долларов. Вторую строчку занимает Бангладеш, чей долг достиг 4,4 миллиарда — это почти на треть больше, чем годом ранее. На третьем месте Индия — ее задолженность увеличилась на 11,7 процента, до 3,3 миллиарда долларов.Дальше идет Вьетнам, который за год нарастил долг всего на 0,9 процента, до 1,5 миллиарда. На пятое место поднялся Йемен (1,17 миллиарда), тогда как Афганистан с 1,16 миллиарда оказался на шестой позиции.Сильнее всего за прошлый год вырос долг Узбекистана — сразу на 77 процентов, до 254,7 миллиона долларов. Задолженность Египта прибавила 63,7 процента и составила 867,2 миллиона. Пакистан увеличил заимствования на 20,8 процента, до 86,7 миллиона долларов.Впервые с начала 1990-х годов в списке российских должников появился Иран — по итогам прошлого года он был должен шесть миллионов долларов. Как свидетельствуют материалы Всемирного банка, последний раз задолженность Тегерана перед Москвой фиксировалась в 1992 году. Тогда она равнялась 251,3 тысячи долларов.В целом в 2021 году России были должны 38 стран. Их совокупная задолженность оценивалась в 26,54 миллиарда долларов и за год выросла на 7,4 процента. На Азию приходилось 12,06 миллиарда, на Европу — десять миллиардов, на Ближний Восток — 3,05 миллиарда, на Африку — 1,35 миллиарда, на Латинскую Америку — 86,1 миллиона долларов.

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белоруссия

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, россия, всемирный банк, белоруссия, долг