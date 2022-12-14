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Кравцов посетил московскую школу, где работает победитель премии "Знание" - РИА Новости, 14.12.2022
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Кравцов посетил московскую школу, где работает победитель премии "Знание"
Кравцов посетил московскую школу, где работает победитель премии "Знание" - РИА Новости, 14.12.2022
Кравцов посетил московскую школу, где работает победитель премии "Знание"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил школу имени маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, где работает победитель премии "Знание" Геннадий Старунов, и... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:25
2022-12-14T18:25
общество
сергей кравцов
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил школу имени маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, где работает победитель премии "Знание" Геннадий Старунов, и пообщался с директором учреждения Аллой Инглези и школьниками, передает корреспондент РИА Новости.Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения. Церемония вручения премии состоялась во вторник в Кремлевском дворце. Учитель ОБЖ Геннадий Старунов стал победителем в номинации "За просветительскую деятельность в школе"."Я хочу поздравить директора школы и в целом весь педагогический коллектив с такой наградой... Я знаю, что его (Старунова - ред.) очень любят дети. Это, наверное, один из самых любимых уроков, хотя каждый предмет важен", - сказал Кравцов.Он отметил, что благодаря таким людям, как Старунов, которые защищают Родину, Россия победит. "Сегодня Геннадий Владимирович выполняет свой долг – долг гражданина, долг человека. Он защищает вас от той агрессии, которая сегодня развернута против нашей страны очень многими странами", - подчеркнул глава Минпросвещения.Также министр поговорил с двумя дочерями Старунова и женой. Детям передали путевку в лагерь "Орленок", а самого учителя заочно наградили министерской наградой "За молодость и профессионализм".В пресс-службе Минпросвещения РФ уточнили, что Старунов – первый за 33 года учитель ОБЖ, победивший в конкурсе "Учитель года Москвы", автор проекта "ОБЖ не за партами", который не имеет аналогов в России.
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общество, сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
18:25 14.12.2022
 

Кравцов посетил московскую школу, где работает победитель премии "Знание"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил школу имени маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, где работает победитель премии "Знание" Геннадий Старунов, и пообщался с директором учреждения Аллой Инглези и школьниками, передает корреспондент РИА Новости.
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения. Церемония вручения премии состоялась во вторник в Кремлевском дворце. Учитель ОБЖ Геннадий Старунов стал победителем в номинации "За просветительскую деятельность в школе".
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"Я хочу поздравить директора школы и в целом весь педагогический коллектив с такой наградой... Я знаю, что его (Старунова - ред.) очень любят дети. Это, наверное, один из самых любимых уроков, хотя каждый предмет важен", - сказал Кравцов.
Он отметил, что благодаря таким людям, как Старунов, которые защищают Родину, Россия победит. "Сегодня Геннадий Владимирович выполняет свой долг – долг гражданина, долг человека. Он защищает вас от той агрессии, которая сегодня развернута против нашей страны очень многими странами", - подчеркнул глава Минпросвещения.
Также министр поговорил с двумя дочерями Старунова и женой. Детям передали путевку в лагерь "Орленок", а самого учителя заочно наградили министерской наградой "За молодость и профессионализм".
В пресс-службе Минпросвещения РФ уточнили, что Старунов – первый за 33 года учитель ОБЖ, победивший в конкурсе "Учитель года Москвы", автор проекта "ОБЖ не за партами", который не имеет аналогов в России.
 
ОбществоСергей КравцовРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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