https://ria.ru/20221214/kravtsov-1838695834.html
Кравцов посетил московскую школу, где работает победитель премии "Знание"
Кравцов посетил московскую школу, где работает победитель премии "Знание" - РИА Новости, 14.12.2022
Кравцов посетил московскую школу, где работает победитель премии "Знание"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил школу имени маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, где работает победитель премии "Знание" Геннадий Старунов, и... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:25
2022-12-14T18:25
2022-12-14T18:25
общество
сергей кравцов
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил школу имени маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, где работает победитель премии "Знание" Геннадий Старунов, и пообщался с директором учреждения Аллой Инглези и школьниками, передает корреспондент РИА Новости.Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения. Церемония вручения премии состоялась во вторник в Кремлевском дворце. Учитель ОБЖ Геннадий Старунов стал победителем в номинации "За просветительскую деятельность в школе"."Я хочу поздравить директора школы и в целом весь педагогический коллектив с такой наградой... Я знаю, что его (Старунова - ред.) очень любят дети. Это, наверное, один из самых любимых уроков, хотя каждый предмет важен", - сказал Кравцов.Он отметил, что благодаря таким людям, как Старунов, которые защищают Родину, Россия победит. "Сегодня Геннадий Владимирович выполняет свой долг – долг гражданина, долг человека. Он защищает вас от той агрессии, которая сегодня развернута против нашей страны очень многими странами", - подчеркнул глава Минпросвещения.Также министр поговорил с двумя дочерями Старунова и женой. Детям передали путевку в лагерь "Орленок", а самого учителя заочно наградили министерской наградой "За молодость и профессионализм".В пресс-службе Минпросвещения РФ уточнили, что Старунов – первый за 33 года учитель ОБЖ, победивший в конкурсе "Учитель года Москвы", автор проекта "ОБЖ не за партами", который не имеет аналогов в России.
https://ria.ru/20221214/internet-1838592426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил школу имени маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, где работает победитель премии "Знание" Геннадий Старунов, и пообщался с директором учреждения Аллой Инглези и школьниками, передает корреспондент РИА Новости.
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения. Церемония вручения премии состоялась во вторник в Кремлевском дворце. Учитель ОБЖ Геннадий Старунов стал победителем в номинации "За просветительскую деятельность в школе".
"Я хочу поздравить директора школы и в целом весь педагогический коллектив с такой наградой... Я знаю, что его (Старунова - ред.) очень любят дети. Это, наверное, один из самых любимых уроков, хотя каждый предмет важен", - сказал Кравцов.
Он отметил, что благодаря таким людям, как Старунов, которые защищают Родину, Россия
победит. "Сегодня Геннадий Владимирович выполняет свой долг – долг гражданина, долг человека. Он защищает вас от той агрессии, которая сегодня развернута против нашей страны очень многими странами", - подчеркнул глава Минпросвещения.
Также министр поговорил с двумя дочерями Старунова и женой. Детям передали путевку в лагерь "Орленок", а самого учителя заочно наградили министерской наградой "За молодость и профессионализм".
В пресс-службе Минпросвещения РФ уточнили, что Старунов – первый за 33 года учитель ОБЖ, победивший в конкурсе "Учитель года Москвы", автор проекта "ОБЖ не за партами", который не имеет аналогов в России.