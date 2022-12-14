https://ria.ru/20221214/kramatorsk-1838607562.html
Российские силы поразили пункт управления группировки ВСУ "Лиман"
Российские силы поразили пункт управления группировки ВСУ "Лиман" - РИА Новости, 14.12.2022
Российские силы поразили пункт управления группировки ВСУ "Лиман"
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего –... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:47
2022-12-14T14:47
2022-12-14T15:00
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ.Также под Краматорском был поражен пункт управления украинской группировки войск "Лиман". В Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221214/pavlovka-1838610261.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
14:47 14.12.2022 (обновлено: 15:00 14.12.2022)
Российские силы поразили пункт управления группировки ВСУ "Лиман"
Под Краматорском российские силы поразили пункт управления группировки ВСУ "Лиман"