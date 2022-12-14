https://ria.ru/20221214/kosmos-1838660900.html

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса - РИА Новости, 14.12.2022

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса

Иранская сторона в среду подписала с Россией меморандум о развитии сотрудничестве в сфере космоса, стороны будут работать над совместными проектами по... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:58

2022-12-14T16:58

2022-12-14T17:37

космос - риа наука

россия

иран

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Иранская сторона в среду подписала с Россией меморандум о развитии сотрудничестве в сфере космоса, стороны будут работать над совместными проектами по строительству спутников, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе."Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях", - приводит агентство IRNA слова Саларийе.Агентство также добавило, что, согласно меморандуму, Тегеран и Москва будут развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развитие для него необходимой инфраструктуры и проведение совместных учебных курсов в сфере космоса.IRNA посчитала подписание такого документа "большим шагом Ирана и РФ в совместном сотрудничестве в космической сфере", что в свою очередь "должно повысить уровень отношений между двумя странами".

https://ria.ru/20221013/kosmos-1823558469.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, иран