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Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса - РИА Новости, 14.12.2022
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Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса - РИА Новости, 14.12.2022
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса
Иранская сторона в среду подписала с Россией меморандум о развитии сотрудничестве в сфере космоса, стороны будут работать над совместными проектами по... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:58
2022-12-14T17:37
космос - риа наука
россия
иран
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Иранская сторона в среду подписала с Россией меморандум о развитии сотрудничестве в сфере космоса, стороны будут работать над совместными проектами по строительству спутников, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе."Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях", - приводит агентство IRNA слова Саларийе.Агентство также добавило, что, согласно меморандуму, Тегеран и Москва будут развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развитие для него необходимой инфраструктуры и проведение совместных учебных курсов в сфере космоса.IRNA посчитала подписание такого документа "большим шагом Ирана и РФ в совместном сотрудничестве в космической сфере", что в свою очередь "должно повысить уровень отношений между двумя странами".
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космос - риа наука, россия, иран
Космос - РИА Наука, Россия, Иран
16:58 14.12.2022 (обновлено: 17:37 14.12.2022)
 
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса

"Роскосмос" и Космическое агентство Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданным в России по заказу Ирана
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Хайям, созданным в России по заказу Ирана - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданным в России по заказу Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Иранская сторона в среду подписала с Россией меморандум о развитии сотрудничестве в сфере космоса, стороны будут работать над совместными проектами по строительству спутников, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе.
"Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях", - приводит агентство IRNA слова Саларийе.
Агентство также добавило, что, согласно меморандуму, Тегеран и Москва будут развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развитие для него необходимой инфраструктуры и проведение совместных учебных курсов в сфере космоса.
IRNA посчитала подписание такого документа "большим шагом Ирана и РФ в совместном сотрудничестве в космической сфере", что в свою очередь "должно повысить уровень отношений между двумя странами".
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Борисов заявил о возможности запуска спутников для дружественных стран
 
Космос - РИА НаукаРоссияИран
 
 
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