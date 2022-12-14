https://ria.ru/20221214/kosmos-1838660900.html
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса - РИА Новости, 14.12.2022
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса
Иранская сторона в среду подписала с Россией меморандум о развитии сотрудничестве в сфере космоса, стороны будут работать над совместными проектами по... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:58
2022-12-14T16:58
2022-12-14T17:37
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Иранская сторона в среду подписала с Россией меморандум о развитии сотрудничестве в сфере космоса, стороны будут работать над совместными проектами по строительству спутников, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе."Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях", - приводит агентство IRNA слова Саларийе.Агентство также добавило, что, согласно меморандуму, Тегеран и Москва будут развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развитие для него необходимой инфраструктуры и проведение совместных учебных курсов в сфере космоса.IRNA посчитала подписание такого документа "большим шагом Ирана и РФ в совместном сотрудничестве в космической сфере", что в свою очередь "должно повысить уровень отношений между двумя странами".
https://ria.ru/20221013/kosmos-1823558469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, иран
Космос - РИА Наука, Россия, Иран
16:58 14.12.2022 (обновлено: 17:37 14.12.2022)
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса
"Роскосмос" и Космическое агентство Ирана подписали меморандум о сотрудничестве
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Иранская сторона в среду подписала с Россией меморандум о развитии сотрудничестве в сфере космоса, стороны будут работать над совместными проектами по строительству спутников, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе.
"Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях", - приводит агентство IRNA слова Саларийе.
Агентство также добавило, что, согласно меморандуму, Тегеран
и Москва
будут развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развитие для него необходимой инфраструктуры и проведение совместных учебных курсов в сфере космоса.
IRNA посчитала подписание такого документа "большим шагом Ирана и РФ в совместном сотрудничестве в космической сфере", что в свою очередь "должно повысить уровень отношений между двумя странами".