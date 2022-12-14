https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838635546.html
COVID-19 в 90 процентов случаев протекает как ОРВИ, заявила Попова
COVID-19 в 90 процентов случаев протекает как ОРВИ, заявила Попова - РИА Новости, 14.12.2022
COVID-19 в 90 процентов случаев протекает как ОРВИ, заявила Попова
Заболевание коронавирусной инфекцией в России более чем в 90% случаев протекает как ОРВИ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:10
2022-12-14T16:10
2022-12-14T16:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заболевание коронавирусной инфекцией в России более чем в 90% случаев протекает как ОРВИ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ с членами правительства."Ковид сегодня протекает более, чем в 90% случаев, как ОРВИ, начало одинаковое", - сказала Попова.
https://ria.ru/20221214/covid-19-1838627275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Анна Попова
COVID-19 в 90 процентов случаев протекает как ОРВИ, заявила Попова
Попова заявила, что COVID-19 более чем в 90 процентов случаев протекает в России как ОРВИ