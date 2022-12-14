https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838635546.html

COVID-19 в 90 процентов случаев протекает как ОРВИ, заявила Попова

COVID-19 в 90 процентов случаев протекает как ОРВИ, заявила Попова - РИА Новости, 14.12.2022

COVID-19 в 90 процентов случаев протекает как ОРВИ, заявила Попова

Заболевание коронавирусной инфекцией в России более чем в 90% случаев протекает как ОРВИ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:10

2022-12-14T16:10

2022-12-14T16:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заболевание коронавирусной инфекцией в России более чем в 90% случаев протекает как ОРВИ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ с членами правительства."Ковид сегодня протекает более, чем в 90% случаев, как ОРВИ, начало одинаковое", - сказала Попова.

https://ria.ru/20221214/covid-19-1838627275.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова