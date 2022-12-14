https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838729172.html

Задержанный в Эстонии россиянин Конощенок отрицает обвинения

Задержанный в Эстонии россиянин Конощенок отрицает обвинения - РИА Новости, 14.12.2022

Задержанный в Эстонии россиянин Конощенок отрицает обвинения

Сотрудник консульского отдела посольства РФ в Эстонии посетил в среду задержанного эстонскими властями российского гражданина Вадима Конощенка, говорится в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:48

2022-12-14T20:48

2022-12-14T21:03

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сотрудник консульского отдела посольства РФ в Эстонии посетил в среду задержанного эстонскими властями российского гражданина Вадима Конощенка, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, поступившем в РИА Новости.В российской дипмиссии отметили, что у россиянина есть адвокат."Обвинения в незаконной деятельности российский гражданин отрицает", - сообщили в посольстве.Ранее были обнародованы материалы суда, из которых следует, что США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, которого сочли сотрудником российской разведки, не предоставив доказательств.Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.

https://ria.ru/20221213/ekstraditsiya-1838462807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, эстония, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)