20:48 14.12.2022 (обновлено: 21:03 14.12.2022)
Задержанный в Эстонии россиянин Конощенок отрицает обвинения
Посольство России в Эстонии: задержанный россиянин Конощенок отрицает обвинения
Вид на исторический центр Таллина. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сотрудник консульского отдела посольства РФ в Эстонии посетил в среду задержанного эстонскими властями российского гражданина Вадима Конощенка, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, поступившем в РИА Новости.
"14 декабря сотрудник консульского отдела посетил Вадима Конощенка в Таллинской тюрьме. Просьбы, которые он высказал, будут рассмотрены в установленном порядке", - сообщили в посольстве.
В российской дипмиссии отметили, что у россиянина есть адвокат.
"Обвинения в незаконной деятельности российский гражданин отрицает", - сообщили в посольстве.
Ранее были обнародованы материалы суда, из которых следует, что США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, которого сочли сотрудником российской разведки, не предоставив доказательств.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.