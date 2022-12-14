Рейтинг@Mail.ru
Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838601057.html
Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США
Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США - РИА Новости, 14.12.2022
Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:34
2022-12-14T14:50
сша
россия
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/15/1512271506_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_17a4985473989afe4a26da9c9b895af0.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций, сообщило в среду издание Postimees."КАПО задержала проживающего в Эстонии Вадима Конощенка по запросу американского минюста 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемый в работе на ФСБ Конощенок, предположительно, переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и патроны для снайперского оружия", - говорится в сообщении.Министерство юстиции США заявило в среду, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе.Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.
https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html
сша
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/15/1512271506_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_fc5269964cbd651aa110adf3f13a0ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, эстония, в мире
США, Россия, Эстония, В мире
14:34 14.12.2022 (обновлено: 14:50 14.12.2022)
 
Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США

Postimees: Эстония подтвердила арест россиянина Вадима Конощенка по запросу США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид на исторический центр Таллина
Вид на исторический центр Таллина - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид на исторический центр Таллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций, сообщило в среду издание Postimees.
"КАПО задержала проживающего в Эстонии Вадима Конощенка по запросу американского минюста 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемый в работе на ФСБ Конощенок, предположительно, переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и патроны для снайперского оружия", - говорится в сообщении.
Министерство юстиции США заявило в среду, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.
Бриттни Грайнер и Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 20:26
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США и возможные кандидатуры
 
СШАРоссияЭстонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала