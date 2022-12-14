https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838601057.html
Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США
Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США - РИА Новости, 14.12.2022
Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:34
2022-12-14T14:34
2022-12-14T14:50
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций, сообщило в среду издание Postimees."КАПО задержала проживающего в Эстонии Вадима Конощенка по запросу американского минюста 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемый в работе на ФСБ Конощенок, предположительно, переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и патроны для снайперского оружия", - говорится в сообщении.Министерство юстиции США заявило в среду, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе.Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, эстония, в мире
США, Россия, Эстония, В мире
14:34 14.12.2022 (обновлено: 14:50 14.12.2022)
Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США
Postimees: Эстония подтвердила арест россиянина Вадима Конощенка по запросу США
ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости.
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций, сообщило в среду издание Postimees
.
"КАПО задержала проживающего в Эстонии Вадима Конощенка по запросу американского минюста 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемый в работе на ФСБ
Конощенок, предположительно, переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и патроны для снайперского оружия", - говорится в сообщении.
Министерство юстиции США заявило в среду, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.