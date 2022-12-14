https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838601057.html

Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США

Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США - РИА Новости, 14.12.2022

Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:34

2022-12-14T14:34

2022-12-14T14:50

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций, сообщило в среду издание Postimees."КАПО задержала проживающего в Эстонии Вадима Конощенка по запросу американского минюста 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемый в работе на ФСБ Конощенок, предположительно, переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и патроны для снайперского оружия", - говорится в сообщении.Министерство юстиции США заявило в среду, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе.Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, эстония, в мире