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КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ

КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ - РИА Новости, 14.12.2022

КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ

Корпорация МСП (КМСП) планирует расширить совмещение федеральных и региональных кредитных программ для предпринимателей, что будет способствовать доступности... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:42

2022-12-14T13:42

2022-12-14T14:33

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) планирует расширить совмещение федеральных и региональных кредитных программ для предпринимателей, что будет способствовать доступности льготных кредитов для приоритетных отраслей субъектов, а также унификации мер поддержки на цифровой платформе МСП.РФ, сообщил генеральный директор института развития Александр Исаевич."В этом году началась стандартизация самых популярных региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, для того, чтобы во всей стране был единый простой и понятный подход к получению государственной поддержки. Всего планируется стандартизировать 20 услуг до конца 2023 года – это более 50% всех предоставляемых региональных мер поддержки", - отметил Исаевич, выступая на правительственном совещании по итогам реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2022 году.Он уточнил, что в настоящий момент 25 регионов со своими информационными системами уже интегрированы в Цифровую платформу. Для остальных – созданы специальные личные кабинеты, где они смогут принимать заявки от бизнеса, а также вести коммуникацию с ФНС и Минэкономразвития.Как сообщается на сайте Минэкономразвития, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел в среду селекторное совещание с регионами по мерам поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он отметил, что количество занятых в секторе, "несмотря на обстоятельства", в этом году несколько выросло. Белоусов обозначил важность ряда направлений работы, среди которых: льготное финансирование микро-бизнеса, участие МСБ в закупках крупнейших заказчиков, экспортная деятельность, налоговая поддержка, межрегиональная кооперация, вопросы лизинга и другие.В свою очередь, директор департамента инвестиционной политики и развития МСП Минэкономразвития Инна Дадаян сообщила на совещании, что на текущий момент реализация нацпроекта достигает 98%, а по ряду ключевых показателей и результатов наблюдается перевыполнение. Этому в том числе способствовала донастройка мер поддержки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, корпорация мсп