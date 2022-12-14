https://ria.ru/20221214/kmsp-1838581636.html
КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ
КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ - РИА Новости, 14.12.2022
КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ
Корпорация МСП (КМСП) планирует расширить совмещение федеральных и региональных кредитных программ для предпринимателей, что будет способствовать доступности... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:42
2022-12-14T13:42
2022-12-14T14:33
новости компаний - экономика
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корпорация мсп
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) планирует расширить совмещение федеральных и региональных кредитных программ для предпринимателей, что будет способствовать доступности льготных кредитов для приоритетных отраслей субъектов, а также унификации мер поддержки на цифровой платформе МСП.РФ, сообщил генеральный директор института развития Александр Исаевич."В этом году началась стандартизация самых популярных региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, для того, чтобы во всей стране был единый простой и понятный подход к получению государственной поддержки. Всего планируется стандартизировать 20 услуг до конца 2023 года – это более 50% всех предоставляемых региональных мер поддержки", - отметил Исаевич, выступая на правительственном совещании по итогам реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2022 году.Он уточнил, что в настоящий момент 25 регионов со своими информационными системами уже интегрированы в Цифровую платформу. Для остальных – созданы специальные личные кабинеты, где они смогут принимать заявки от бизнеса, а также вести коммуникацию с ФНС и Минэкономразвития.Как сообщается на сайте Минэкономразвития, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел в среду селекторное совещание с регионами по мерам поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он отметил, что количество занятых в секторе, "несмотря на обстоятельства", в этом году несколько выросло. Белоусов обозначил важность ряда направлений работы, среди которых: льготное финансирование микро-бизнеса, участие МСБ в закупках крупнейших заказчиков, экспортная деятельность, налоговая поддержка, межрегиональная кооперация, вопросы лизинга и другие.В свою очередь, директор департамента инвестиционной политики и развития МСП Минэкономразвития Инна Дадаян сообщила на совещании, что на текущий момент реализация нацпроекта достигает 98%, а по ряду ключевых показателей и результатов наблюдается перевыполнение. Этому в том числе способствовала донастройка мер поддержки.
https://ria.ru/20221212/ekspress-kreditovanie-1838073073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, корпорация мсп
Новости компаний - Экономика, Россия, Корпорация МСП
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) планирует расширить совмещение федеральных и региональных кредитных программ для предпринимателей, что будет способствовать доступности льготных кредитов для приоритетных отраслей субъектов, а также унификации мер поддержки на цифровой платформе МСП.РФ, сообщил генеральный директор института развития Александр Исаевич.
"В этом году началась стандартизация самых популярных региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, для того, чтобы во всей стране был единый простой и понятный подход к получению государственной поддержки. Всего планируется стандартизировать 20 услуг до конца 2023 года – это более 50% всех предоставляемых региональных мер поддержки", - отметил Исаевич, выступая на правительственном совещании по итогам реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2022 году.
Он уточнил, что в настоящий момент 25 регионов со своими информационными системами уже интегрированы в Цифровую платформу. Для остальных – созданы специальные личные кабинеты, где они смогут принимать заявки от бизнеса, а также вести коммуникацию с ФНС
и Минэкономразвития
.
Как сообщается на сайте Минэкономразвития, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел в среду селекторное совещание с регионами по мерам поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он отметил, что количество занятых в секторе, "несмотря на обстоятельства", в этом году несколько выросло. Белоусов обозначил важность ряда направлений работы, среди которых: льготное финансирование микро-бизнеса, участие МСБ в закупках крупнейших заказчиков, экспортная деятельность, налоговая поддержка, межрегиональная кооперация, вопросы лизинга и другие.
В свою очередь, директор департамента инвестиционной политики и развития МСП Минэкономразвития Инна Дадаян сообщила на совещании, что на текущий момент реализация нацпроекта достигает 98%, а по ряду ключевых показателей и результатов наблюдается перевыполнение. Этому в том числе способствовала донастройка мер поддержки.