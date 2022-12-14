Рейтинг@Mail.ru
КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/kmsp-1838581636.html
КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ
КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ - РИА Новости, 14.12.2022
КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ
Корпорация МСП (КМСП) планирует расширить совмещение федеральных и региональных кредитных программ для предпринимателей, что будет способствовать доступности... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:42
2022-12-14T14:33
новости компаний - экономика
россия
корпорация мсп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838599388_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_6659700ed5ee29ef32b87328af75156a.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) планирует расширить совмещение федеральных и региональных кредитных программ для предпринимателей, что будет способствовать доступности льготных кредитов для приоритетных отраслей субъектов, а также унификации мер поддержки на цифровой платформе МСП.РФ, сообщил генеральный директор института развития Александр Исаевич."В этом году началась стандартизация самых популярных региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, для того, чтобы во всей стране был единый простой и понятный подход к получению государственной поддержки. Всего планируется стандартизировать 20 услуг до конца 2023 года – это более 50% всех предоставляемых региональных мер поддержки", - отметил Исаевич, выступая на правительственном совещании по итогам реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2022 году.Он уточнил, что в настоящий момент 25 регионов со своими информационными системами уже интегрированы в Цифровую платформу. Для остальных – созданы специальные личные кабинеты, где они смогут принимать заявки от бизнеса, а также вести коммуникацию с ФНС и Минэкономразвития.Как сообщается на сайте Минэкономразвития, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел в среду селекторное совещание с регионами по мерам поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он отметил, что количество занятых в секторе, "несмотря на обстоятельства", в этом году несколько выросло. Белоусов обозначил важность ряда направлений работы, среди которых: льготное финансирование микро-бизнеса, участие МСБ в закупках крупнейших заказчиков, экспортная деятельность, налоговая поддержка, межрегиональная кооперация, вопросы лизинга и другие.В свою очередь, директор департамента инвестиционной политики и развития МСП Минэкономразвития Инна Дадаян сообщила на совещании, что на текущий момент реализация нацпроекта достигает 98%, а по ряду ключевых показателей и результатов наблюдается перевыполнение. Этому в том числе способствовала донастройка мер поддержки.
https://ria.ru/20221212/ekspress-kreditovanie-1838073073.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838599388_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_fbd60858b26bdf13b018f7966ad4887b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, россия, корпорация мсп
Новости компаний - Экономика, Россия, Корпорация МСП
13:42 14.12.2022 (обновлено: 14:33 14.12.2022)
 

КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФКМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ
КМСП расширит совместные с регионами кредитные программы для МСБ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) планирует расширить совмещение федеральных и региональных кредитных программ для предпринимателей, что будет способствовать доступности льготных кредитов для приоритетных отраслей субъектов, а также унификации мер поддержки на цифровой платформе МСП.РФ, сообщил генеральный директор института развития Александр Исаевич.
"В этом году началась стандартизация самых популярных региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, для того, чтобы во всей стране был единый простой и понятный подход к получению государственной поддержки. Всего планируется стандартизировать 20 услуг до конца 2023 года – это более 50% всех предоставляемых региональных мер поддержки", - отметил Исаевич, выступая на правительственном совещании по итогам реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2022 году.
Логотип корпорации МСП
12 декабря, 14:38
МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования
Он уточнил, что в настоящий момент 25 регионов со своими информационными системами уже интегрированы в Цифровую платформу. Для остальных – созданы специальные личные кабинеты, где они смогут принимать заявки от бизнеса, а также вести коммуникацию с ФНС и Минэкономразвития.
Как сообщается на сайте Минэкономразвития, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел в среду селекторное совещание с регионами по мерам поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он отметил, что количество занятых в секторе, "несмотря на обстоятельства", в этом году несколько выросло. Белоусов обозначил важность ряда направлений работы, среди которых: льготное финансирование микро-бизнеса, участие МСБ в закупках крупнейших заказчиков, экспортная деятельность, налоговая поддержка, межрегиональная кооперация, вопросы лизинга и другие.
В свою очередь, директор департамента инвестиционной политики и развития МСП Минэкономразвития Инна Дадаян сообщила на совещании, что на текущий момент реализация нацпроекта достигает 98%, а по ряду ключевых показателей и результатов наблюдается перевыполнение. Этому в том числе способствовала донастройка мер поддержки.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияКорпорация МСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала