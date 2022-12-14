Рейтинг@Mail.ru
В Китае отмечается восстановление отрасли почтовых и курьерских услуг - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221214/kitay-1838611909.html
В Китае отмечается восстановление отрасли почтовых и курьерских услуг
В Китае отмечается восстановление отрасли почтовых и курьерских услуг - РИА Новости, 14.12.2022
В Китае отмечается восстановление отрасли почтовых и курьерских услуг
Почтовые компании и компании экспресс-доставки Китая во время фестиваля скидок 12 декабря получили 453 миллиона посылок. Эта цифра примерно совпадает с... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:05
2022-12-14T15:05
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838611048_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0acd8539a4d047008db7e235a97ea16c.jpg
МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Почтовые компании и компании экспресс-доставки Китая во время фестиваля скидок 12 декабря получили 453 миллиона посылок. Эта цифра примерно совпадает с аналогичным показателем прошлого года, что демонстрирует ускоренное восстановление данной отрасли.Как сообщило Государственное почтовое управление КНР, с начала декабря в отрасли отмечается ускоренное восстановление и новый пик деловой активности.Согласно данным управления, общий объем собранных по всей стране посылок за период с 1 по 12 декабря составил 4,3 миллиарда, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К настоящему моменту большая часть помех, имевшихся в сетях экспресс-доставки, уже устранена, заявили в ведомстве.Тем не менее, управление признало, что в отдельных регионах доставка по-прежнему осуществляется медленно, так как еще не полностью обработаны предыдущие заказы, а компании экспресс-доставки испытывают определенные проблемы с кадрами в связи с пандемией COVID-19.
https://ria.ru/20221214/bioraznoobrazie-1838587931.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838611048_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78e3cff6ca2621454a1cd3f182dd8ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай
Россия-Китай: Главное, Китай
15:05 14.12.2022
 

В Китае отмечается восстановление отрасли почтовых и курьерских услуг

© AP Photo / Mark SchiefelbeinРабота курьера в Пекине, Китай
Работа курьера в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Работа курьера в Пекине, Китай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Почтовые компании и компании экспресс-доставки Китая во время фестиваля скидок 12 декабря получили 453 миллиона посылок. Эта цифра примерно совпадает с аналогичным показателем прошлого года, что демонстрирует ускоренное восстановление данной отрасли.
Как сообщило Государственное почтовое управление КНР, с начала декабря в отрасли отмечается ускоренное восстановление и новый пик деловой активности.
Люди поднимаются по эскалатору возле павильона Китая на Конференции ООН по биоразнообразию (COP15) в Монреале, Квебек, Канада - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 14:11Россия-Китай: Главное
Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию
Согласно данным управления, общий объем собранных по всей стране посылок за период с 1 по 12 декабря составил 4,3 миллиарда, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К настоящему моменту большая часть помех, имевшихся в сетях экспресс-доставки, уже устранена, заявили в ведомстве.
Тем не менее, управление признало, что в отдельных регионах доставка по-прежнему осуществляется медленно, так как еще не полностью обработаны предыдущие заказы, а компании экспресс-доставки испытывают определенные проблемы с кадрами в связи с пандемией COVID-19.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала