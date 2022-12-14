https://ria.ru/20221214/kitay-1838611909.html

В Китае отмечается восстановление отрасли почтовых и курьерских услуг

В Китае отмечается восстановление отрасли почтовых и курьерских услуг - РИА Новости, 14.12.2022

В Китае отмечается восстановление отрасли почтовых и курьерских услуг

Почтовые компании и компании экспресс-доставки Китая во время фестиваля скидок 12 декабря получили 453 миллиона посылок. Эта цифра примерно совпадает с... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:05

2022-12-14T15:05

2022-12-14T15:05

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Почтовые компании и компании экспресс-доставки Китая во время фестиваля скидок 12 декабря получили 453 миллиона посылок. Эта цифра примерно совпадает с аналогичным показателем прошлого года, что демонстрирует ускоренное восстановление данной отрасли.Как сообщило Государственное почтовое управление КНР, с начала декабря в отрасли отмечается ускоренное восстановление и новый пик деловой активности.Согласно данным управления, общий объем собранных по всей стране посылок за период с 1 по 12 декабря составил 4,3 миллиарда, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К настоящему моменту большая часть помех, имевшихся в сетях экспресс-доставки, уже устранена, заявили в ведомстве.Тем не менее, управление признало, что в отдельных регионах доставка по-прежнему осуществляется медленно, так как еще не полностью обработаны предыдущие заказы, а компании экспресс-доставки испытывают определенные проблемы с кадрами в связи с пандемией COVID-19.

https://ria.ru/20221214/bioraznoobrazie-1838587931.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай