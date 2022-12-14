https://ria.ru/20221214/kitay-1838555795.html

МИД Китая: попытки Токио оправдаться за милитаризацию не будут успешны

МИД Китая: попытки Токио оправдаться за милитаризацию не будут успешны - РИА Новости, 14.12.2022

МИД Китая: попытки Токио оправдаться за милитаризацию не будут успешны

Попытки Японии найти оправдание для наращивания собственной военной мощи путем раздувания китайской угрозы успехом не увенчаются, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:29

2022-12-14T12:29

2022-12-14T12:29

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китай

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ли кэцян

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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Попытки Японии найти оправдание для наращивания собственной военной мощи путем раздувания китайской угрозы успехом не увенчаются, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Министерство обороны Японии планирует запросить бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и установит рекорд. Вместе с тем агентство Киодо ранее сообщало, что правительство Японии планирует отказаться от использования в обновленной стратегии национальной безопасности слова "угроза" при описании действий вооруженных сил КНР в пользу формулировки "вызов для международного сообщества". По данным собеседников агентства, "угрозой" в новой стратегии могут быть названы ракетные пуски Китая в августе этого года, во время которых ракеты упали внутри исключительной экономической зоны Японии. Однако этот вопрос пока еще находится на стадии согласования."Китай всегда был привержен поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, КНР является партнером и возможностью для развития всех стран", - заявил Ван Вэньбинь.Он отметил, что "документ Японии об оборонной политике игнорирует факты, является отступлением от обязательств японской стороны по двусторонним отношениям и договоренностей между Пекином и Токио, безосновательно очерняет Китай"."Китай решительно выступает против этого и всегда выражал свою позицию японской стороне по дипломатическим каналам", - указал дипломат.Он добавил, что Китай и Япония являются соседями и важными странами региона, "поддержание и развитие китайско-японских отношений дружбы и сотрудничества соответствует основным интересам двух государств и их народов"."Мы вновь призываем Токио строго соблюдать основные принципы четырех китайско-японских политических документов, действительно относиться друг к другу как партнеры по сотрудничеству и не создавать друг для друга угроз", - указал Ван Вэньбинь.Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что "невозможно добиться успеха, пытаясь найти оправдания для наращивания собственной военной мощи, раздувая угрозу Китая".Правящая коалиция из Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и партии "Комэйто" неоднозначна по вопросу того, какую именно характеристику дать Китаю в документе, который должен быть представлен до конца года. Представители ЛДП еще в апреле выдвинули предложение о том, чтобы Токио рассматривал военную деятельность КНР как "угрозу", однако "Комэйто" неоднократно выражала опасения, что такая категоричность может привести к негативным последствиям для японо-китайских отношений, которые и без того существенно охлаждены.Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. В середине ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первую за три года личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была заложить основу для диалога двух стран по ряду спорных вопросов. Япония выражала надежду на построение конструктивных и стабильных отношений.

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https://ria.ru/20221213/kitay-1838331420.html

https://ria.ru/20221130/patrulirovanie-1835223551.html

https://ria.ru/20221119/ucheniya-1832748529.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, токио, си цзиньпин, синдзо абэ, ли кэцян