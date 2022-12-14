Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая: попытки Токио оправдаться за милитаризацию не будут успешны - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/kitay-1838555795.html
МИД Китая: попытки Токио оправдаться за милитаризацию не будут успешны
МИД Китая: попытки Токио оправдаться за милитаризацию не будут успешны - РИА Новости, 14.12.2022
МИД Китая: попытки Токио оправдаться за милитаризацию не будут успешны
Попытки Японии найти оправдание для наращивания собственной военной мощи путем раздувания китайской угрозы успехом не увенчаются, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:29
2022-12-14T12:29
в мире
япония
китай
токио
си цзиньпин
синдзо абэ
ли кэцян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794720849_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_173ec6a40078169dcb2e9fc778726b47.jpg
ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Попытки Японии найти оправдание для наращивания собственной военной мощи путем раздувания китайской угрозы успехом не увенчаются, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Министерство обороны Японии планирует запросить бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и установит рекорд. Вместе с тем агентство Киодо ранее сообщало, что правительство Японии планирует отказаться от использования в обновленной стратегии национальной безопасности слова "угроза" при описании действий вооруженных сил КНР в пользу формулировки "вызов для международного сообщества". По данным собеседников агентства, "угрозой" в новой стратегии могут быть названы ракетные пуски Китая в августе этого года, во время которых ракеты упали внутри исключительной экономической зоны Японии. Однако этот вопрос пока еще находится на стадии согласования."Китай всегда был привержен поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, КНР является партнером и возможностью для развития всех стран", - заявил Ван Вэньбинь.Он отметил, что "документ Японии об оборонной политике игнорирует факты, является отступлением от обязательств японской стороны по двусторонним отношениям и договоренностей между Пекином и Токио, безосновательно очерняет Китай"."Китай решительно выступает против этого и всегда выражал свою позицию японской стороне по дипломатическим каналам", - указал дипломат.Он добавил, что Китай и Япония являются соседями и важными странами региона, "поддержание и развитие китайско-японских отношений дружбы и сотрудничества соответствует основным интересам двух государств и их народов"."Мы вновь призываем Токио строго соблюдать основные принципы четырех китайско-японских политических документов, действительно относиться друг к другу как партнеры по сотрудничеству и не создавать друг для друга угроз", - указал Ван Вэньбинь.Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что "невозможно добиться успеха, пытаясь найти оправдания для наращивания собственной военной мощи, раздувая угрозу Китая".Правящая коалиция из Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и партии "Комэйто" неоднозначна по вопросу того, какую именно характеристику дать Китаю в документе, который должен быть представлен до конца года. Представители ЛДП еще в апреле выдвинули предложение о том, чтобы Токио рассматривал военную деятельность КНР как "угрозу", однако "Комэйто" неоднократно выражала опасения, что такая категоричность может привести к негативным последствиям для японо-китайских отношений, которые и без того существенно охлаждены.Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. В середине ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первую за три года личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была заложить основу для диалога двух стран по ряду спорных вопросов. Япония выражала надежду на построение конструктивных и стабильных отношений.
https://ria.ru/20221213/kitay-1838405638.html
https://ria.ru/20221213/kitay-1838331420.html
https://ria.ru/20221130/patrulirovanie-1835223551.html
https://ria.ru/20221119/ucheniya-1832748529.html
япония
китай
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794720849_338:139:2634:1861_1920x0_80_0_0_639c23ddbb181f7a0c5483f53a924c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, китай, токио, си цзиньпин, синдзо абэ, ли кэцян
В мире, Япония, Китай, Токио, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ, Ли Кэцян
12:29 14.12.2022
 
МИД Китая: попытки Токио оправдаться за милитаризацию не будут успешны

В МИД Китая заявили, что попытки Японии раздувать китайскую угрозу не будут успешны

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Попытки Японии найти оправдание для наращивания собственной военной мощи путем раздувания китайской угрозы успехом не увенчаются, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Министерство обороны Японии планирует запросить бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и установит рекорд. Вместе с тем агентство Киодо ранее сообщало, что правительство Японии планирует отказаться от использования в обновленной стратегии национальной безопасности слова "угроза" при описании действий вооруженных сил КНР в пользу формулировки "вызов для международного сообщества". По данным собеседников агентства, "угрозой" в новой стратегии могут быть названы ракетные пуски Китая в августе этого года, во время которых ракеты упали внутри исключительной экономической зоны Японии. Однако этот вопрос пока еще находится на стадии согласования.
Центр запуска спутников Цзюцюань в Цзюцюане, Китай - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 17:17Россия-Китай: Главное
В Китае успешно запустили два экспериментальных спутника
"Китай всегда был привержен поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, КНР является партнером и возможностью для развития всех стран", - заявил Ван Вэньбинь.
Он отметил, что "документ Японии об оборонной политике игнорирует факты, является отступлением от обязательств японской стороны по двусторонним отношениям и договоренностей между Пекином и Токио, безосновательно очерняет Китай".
"Китай решительно выступает против этого и всегда выражал свою позицию японской стороне по дипломатическим каналам", - указал дипломат.
Он добавил, что Китай и Япония являются соседями и важными странами региона, "поддержание и развитие китайско-японских отношений дружбы и сотрудничества соответствует основным интересам двух государств и их народов".
Военнослужащие армии КНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 14:17
Китай призвал Индию строго контролировать вооруженные силы на границе
"Мы вновь призываем Токио строго соблюдать основные принципы четырех китайско-японских политических документов, действительно относиться друг к другу как партнеры по сотрудничеству и не создавать друг для друга угроз", - указал Ван Вэньбинь.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что "невозможно добиться успеха, пытаясь найти оправдания для наращивания собственной военной мощи, раздувая угрозу Китая".
Правящая коалиция из Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и партии "Комэйто" неоднозначна по вопросу того, какую именно характеристику дать Китаю в документе, который должен быть представлен до конца года. Представители ЛДП еще в апреле выдвинули предложение о том, чтобы Токио рассматривал военную деятельность КНР как "угрозу", однако "Комэйто" неоднократно выражала опасения, что такая категоричность может привести к негативным последствиям для японо-китайских отношений, которые и без того существенно охлаждены.
Воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 11:59
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. В середине ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первую за три года личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была заложить основу для диалога двух стран по ряду спорных вопросов. Япония выражала надежду на построение конструктивных и стабильных отношений.
Самолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 14:31
Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков
 
В миреЯпонияКитайТокиоСи ЦзиньпинСиндзо АбэЛи Кэцян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала