https://ria.ru/20221214/kitay-1838536613.html
В Китае обвинили США в экономическом принуждении
В Китае обвинили США в экономическом принуждении - РИА Новости, 14.12.2022
В Китае обвинили США в экономическом принуждении
США прибегают к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизируют технологические вопросы, что является откровенным... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:34
2022-12-14T11:34
2022-12-14T11:34
в мире
сша
китай
джо байден
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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. США прибегают к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизируют технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США уже на этой неделе могут ввести санкции против более чем 30 китайских компаний, в том числе производителя чипов Yangtze Memory Technologies, добавив их в черный список министерства торговли страны. Агентство отмечало, что введение санкций может привести к дальнейшей эскалации конфликта между США и КНР в области технологий."США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, прибегали к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизировали и вепонизировали технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием", - заявил дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что "действия США нанесли серьезный ущерб нормальным торгово-экономическим связям и сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями, серьезно навредили рыночным правилам и международному торгово- экономическому порядку, поставили под угрозу стабильность глобальных производственных и логистических цепочек".По его словам, это не соответствует ни китайским, ни американским интересам, ни интересам всего остального мира."Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и учреждений", - добавил Ван Вэньбинь.В октябре в США сообщили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения против трех десятков китайских компаний, в том числе производителей продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден ранее также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
https://ria.ru/20221212/kitay-1837919644.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
В Китае обвинили США в экономическом принуждении
МИД Китая обвинил США в экономическом принуждении и технологическом запугивании
ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. США прибегают к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизируют технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США уже на этой неделе могут ввести санкции против более чем 30 китайских компаний, в том числе производителя чипов Yangtze Memory Technologies, добавив их в черный список министерства торговли страны. Агентство отмечало, что введение санкций может привести к дальнейшей эскалации конфликта между США и КНР в области технологий.
"США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, прибегали к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизировали и вепонизировали технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием", - заявил дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что "действия США нанесли серьезный ущерб нормальным торгово-экономическим связям и сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями, серьезно навредили рыночным правилам и международному торгово- экономическому порядку, поставили под угрозу стабильность глобальных производственных и логистических цепочек".
По его словам, это не соответствует ни китайским, ни американским интересам, ни интересам всего остального мира.
"Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и учреждений", - добавил Ван Вэньбинь.
В октябре в США сообщили, что Вашингтон
ввел экспортные ограничения против трех десятков китайских компаний, в том числе производителей продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден
ранее также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.