https://ria.ru/20221214/kitay-1838536613.html

В Китае обвинили США в экономическом принуждении

В Китае обвинили США в экономическом принуждении - РИА Новости, 14.12.2022

В Китае обвинили США в экономическом принуждении

США прибегают к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизируют технологические вопросы, что является откровенным... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:34

2022-12-14T11:34

2022-12-14T11:34

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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. США прибегают к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизируют технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США уже на этой неделе могут ввести санкции против более чем 30 китайских компаний, в том числе производителя чипов Yangtze Memory Technologies, добавив их в черный список министерства торговли страны. Агентство отмечало, что введение санкций может привести к дальнейшей эскалации конфликта между США и КНР в области технологий."США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, прибегали к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизировали и вепонизировали технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием", - заявил дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что "действия США нанесли серьезный ущерб нормальным торгово-экономическим связям и сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями, серьезно навредили рыночным правилам и международному торгово- экономическому порядку, поставили под угрозу стабильность глобальных производственных и логистических цепочек".По его словам, это не соответствует ни китайским, ни американским интересам, ни интересам всего остального мира."Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и учреждений", - добавил Ван Вэньбинь.В октябре в США сообщили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения против трех десятков китайских компаний, в том числе производителей продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден ранее также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.

https://ria.ru/20221212/kitay-1837919644.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, джо байден