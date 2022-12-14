07:58 14.12.2022 (обновлено: 10:44 14.12.2022)
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
© AFP 2022 / Sergei SupinskyСотрудники полиции осматривают обломки дрона в Киеве, Украина. 14 декабря 2022
Сотрудники полиции осматривают обломки дрона в Киеве, Украина. 14 декабря 2022
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В центре Киева слышны взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.
"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позже", — написал он.
В 05:55 по местному времени (06:55 мск) в Киеве объявили воздушную тревогу. Позже в городской военной администрации заявили о работе противовоздушной обороны.
Кроме того, сирены звучат в Винницкой и Житомирской областях.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране не осталось практически ни одного энергетического объекта, который не подвергся атаке. Повреждено почти 50 процентов энергосистемы — все ТЭС и ГЭС, 45 подстанций разного класса, 87 высоковольтных линий электропередачи.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.