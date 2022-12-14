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В Киевской области 15 храмов получили повреждения при обстрелах в этом году - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/khramy-1838684983.html
В Киевской области 15 храмов получили повреждения при обстрелах в этом году
В Киевской области 15 храмов получили повреждения при обстрелах в этом году - РИА Новости, 14.12.2022
В Киевской области 15 храмов получили повреждения при обстрелах в этом году
В ходе боев в Киевской области Украины в 2022 году были разрушены четыре храма Украинской православной церкви (УПЦ) и еще 15 повреждены, заявил в среду... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:57
2022-12-14T17:57
специальная военная операция на украине
киевская область
украина
в мире
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В ходе боев в Киевской области Украины в 2022 году были разрушены четыре храма Украинской православной церкви (УПЦ) и еще 15 повреждены, заявил в среду митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, выступая на ежегодном собрании духовенства Киевской епархии."С болью сообщаю, что в Киевской области во время активных боевых действий были разрушены четыре храма и 15 храмов повреждены. В частности, полностью сгорели: Свято-Николаевский храм в селе Загальцы, Кресто-Воздвиженский храм в пгт. Красятичи, храм в честь апостола Андрея Первозванного в Гостомеле, Свято-Успенский храм (обустроенное помещение) в селе Мрия", - сказал митрополит Онуфрий, слова которого приводит информационно-просветительский отдел УПЦ.Всего, по его словам, в Киевской епархии действует "471 храм, имеющий престол, и 42 обустроенных для богослужения помещения".
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киевская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, В мире
17:57 14.12.2022
 
В Киевской области 15 храмов получили повреждения при обстрелах в этом году

В Киевской области при обстрелах в этом году 15 храмов были повреждены, четыре разрушены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В ходе боев в Киевской области Украины в 2022 году были разрушены четыре храма Украинской православной церкви (УПЦ) и еще 15 повреждены, заявил в среду митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, выступая на ежегодном собрании духовенства Киевской епархии.
"С болью сообщаю, что в Киевской области во время активных боевых действий были разрушены четыре храма и 15 храмов повреждены. В частности, полностью сгорели: Свято-Николаевский храм в селе Загальцы, Кресто-Воздвиженский храм в пгт. Красятичи, храм в честь апостола Андрея Первозванного в Гостомеле, Свято-Успенский храм (обустроенное помещение) в селе Мрия", - сказал митрополит Онуфрий, слова которого приводит информационно-просветительский отдел УПЦ.
Всего, по его словам, в Киевской епархии действует "471 храм, имеющий престол, и 42 обустроенных для богослужения помещения".
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