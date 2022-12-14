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Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 14.12.2022
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Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"
Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 14.12.2022
Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"
Следственный комитет объявил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки". РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:57
2022-12-14T11:38
происшествия
пожар в тц "мега химки"
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следственный комитет объявил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"."Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека", — говорится в Telegram-канале ведомства.Двух других фигурантов задержали 12 декабря. Это прораб и сварщик строительно-технической фирмы.Кроме того, следователи осмотрели здание и прилегающую к нему территорию, допросили более 30 свидетелей, провели обыски, изъяли десять системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, техническую документацию здания и строительной организации, занимавшейся ремонтом. Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI в ТЦ "МЕГА Химки" рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.
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происшествия, пожар в тц "мега химки", химки, московская область (подмосковье)
Происшествия, Пожар в ТЦ "Мега Химки", Химки, Московская область (Подмосковье)
08:57 14.12.2022 (обновлено: 11:38 14.12.2022)
 
Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

СК сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПожарные машины у магазина OBI в торговом центре "МЕГА Химки", где начался пожар
Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре "МЕГА Химки", где начался пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следственный комитет объявил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки".
"Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Двух других фигурантов задержали 12 декабря. Это прораб и сварщик строительно-технической фирмы.
Кроме того, следователи осмотрели здание и прилегающую к нему территорию, допросили более 30 свидетелей, провели обыски, изъяли десять системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, техническую документацию здания и строительной организации, занимавшейся ремонтом.
Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI в ТЦ "МЕГА Химки" рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.

Пожар в ТЦ Мега Химки
1 из 10

Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар
2 из 10

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

Пожар в ТЦ Мега Химки
3 из 10

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

Пожар в ТЦ Мега Химки
4 из 10

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

Пожар в ТЦ Мега Химки
5 из 10

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

Пожар в магазине OBI в торговом центре МЕГА Химки
6 из 10

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

Пожар в ТЦ Мега Химки
7 из 10

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

Пожар в ТЦ Мега Химки
8 из 10

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

Сотрудники полиции рядом с магазином OBI в торговом центре МЕГА Химки
9 из 10

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар
10 из 10

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 10

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
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ПроисшествияПожар в ТЦ "Мега Химки"ХимкиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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