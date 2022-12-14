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Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 14.12.2022

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Следственный комитет объявил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки". РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:57

2022-12-14T08:57

2022-12-14T11:38

происшествия

пожар в тц "мега химки"

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Следственный комитет объявил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"."Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека", — говорится в Telegram-канале ведомства.Двух других фигурантов задержали 12 декабря. Это прораб и сварщик строительно-технической фирмы.Кроме того, следователи осмотрели здание и прилегающую к нему территорию, допросили более 30 свидетелей, провели обыски, изъяли десять системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, техническую документацию здания и строительной организации, занимавшейся ремонтом. Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI в ТЦ "МЕГА Химки" рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.

химки

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пожар в тц "мега химки", химки, московская область (подмосковье)