https://ria.ru/20221214/kayli-1838721479.html
Задержанную из-за скандала в Европарламенте Кайли не смогли доставить в суд
Задержанную из-за скандала в Европарламенте Кайли не смогли доставить в суд - РИА Новости, 14.12.2022
Задержанную из-за скандала в Европарламенте Кайли не смогли доставить в суд
Задержанную в рамках расследования громкого коррупционного дела, в котором оказался замешан Европарламент, бывшую замглавы ЕП Еву Кайли не смогли доставить в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:59
2022-12-14T19:59
2022-12-14T19:59
в мире
бельгия
брюссель
катар
европарламент
европа
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837694802_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_bc07becd554531908c8888565a3f699b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Задержанную в рамках расследования громкого коррупционного дела, в котором оказался замешан Европарламент, бывшую замглавы ЕП Еву Кайли не смогли доставить в среду в суд для избрания ей меры пресечения, сообщил телеканал RTBF.Это оказалось связано с забастовкой охранников тюрьмы, где содержится Кайли. В тюрьме не хватило персонала, чтобы отвезти бывшего зампреда Европарламента в суд. Из-за этого рассмотрение дела Кайли было перенесено на 22 декабря, до этого дня задержанная останется под стражей.Трое других подозреваемых, в отличие от Кайли, перед судом предстали. Им объявят меру пресечения позднее в среду.Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства сотрудника ЕП проведен обыск. На этой неделе стало известно, что бельгийские стражи порядка в рамках расследования изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. При этом она категорически отрицает свою вину и какую-либо причастность к скандалу.
https://ria.ru/20221214/katar-1838538583.html
https://ria.ru/20221213/korruptsiya-1838393335.html
бельгия
брюссель
катар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837694802_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_4315ddbed5a1f121e8d4a9165b1c713e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, брюссель, катар, европарламент, европа, коррупция
В мире, Бельгия, Брюссель, Катар, Европарламент, Европа, Коррупция
Задержанную из-за скандала в Европарламенте Кайли не смогли доставить в суд
Задержанную по коррупционному делу экс-замглавы ЕП Кайли не смогли доставить в суд