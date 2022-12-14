https://ria.ru/20221214/kayli-1838721479.html

Задержанную из-за скандала в Европарламенте Кайли не смогли доставить в суд

Задержанную из-за скандала в Европарламенте Кайли не смогли доставить в суд - РИА Новости, 14.12.2022

Задержанную из-за скандала в Европарламенте Кайли не смогли доставить в суд

Задержанную в рамках расследования громкого коррупционного дела, в котором оказался замешан Европарламент, бывшую замглавы ЕП Еву Кайли не смогли доставить в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:59

2022-12-14T19:59

2022-12-14T19:59

в мире

бельгия

брюссель

катар

европарламент

европа

коррупция

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Задержанную в рамках расследования громкого коррупционного дела, в котором оказался замешан Европарламент, бывшую замглавы ЕП Еву Кайли не смогли доставить в среду в суд для избрания ей меры пресечения, сообщил телеканал RTBF.Это оказалось связано с забастовкой охранников тюрьмы, где содержится Кайли. В тюрьме не хватило персонала, чтобы отвезти бывшего зампреда Европарламента в суд. Из-за этого рассмотрение дела Кайли было перенесено на 22 декабря, до этого дня задержанная останется под стражей.Трое других подозреваемых, в отличие от Кайли, перед судом предстали. Им объявят меру пресечения позднее в среду.Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства сотрудника ЕП проведен обыск. На этой неделе стало известно, что бельгийские стражи порядка в рамках расследования изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. При этом она категорически отрицает свою вину и какую-либо причастность к скандалу.

https://ria.ru/20221214/katar-1838538583.html

https://ria.ru/20221213/korruptsiya-1838393335.html

бельгия

брюссель

катар

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бельгия, брюссель, катар, европарламент, европа, коррупция