https://ria.ru/20221214/kastilo-1838698656.html

Кастильо призвал комиссию по правам человека вступиться за его права

Кастильо призвал комиссию по правам человека вступиться за его права - РИА Новости, 14.12.2022

Кастильо призвал комиссию по правам человека вступиться за его права

Бывший президент Перу Педро Кастильо, арестованный за попытку государственного переворота, опубликовал в своем блоге призыв к Межамериканской комиссии по правам РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:42

2022-12-14T18:42

2022-12-14T18:42

в мире

педро кастильо

перу

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МЕХИКО, 14 дек - РИА Новости. Бывший президент Перу Педро Кастильо, арестованный за попытку государственного переворота, опубликовал в своем блоге призыв к Межамериканской комиссии по правам человека с просьбой вступиться за его права перед угрозой продления срока его ареста до 18 месяцев"Довольно! Посмотрите на оскорбления, унижения и жестокое обращение. Сегодня они снова ограничивают мою свободу 18 месяцами предварительного заключения. Я прошу МАКПЧ вступиться за мои права и права моих перуанских братьев, которые требуют справедливости. Я возлагаю на судей и прокуроров ответственность за то, что происходит в стране. Миллионы благодарностей моим соотечественникам за их любовь и поддержку. "Народ спасет только народ", - говорится в записке, опубликованной в блоге главы государства в Twitter.Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.В стране после объявления импичмента и задержания Кастильо начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.Суд Перу рассмотрит в среду ходатайство прокуратуры о предварительном заключении для экс-президента Педро Кастильо на 18 месяцев, nакая же мера запрошена и для экс-главы совета министров Анибаля Торреса. Оба подозреваются в мятеже и других преступлениях.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу