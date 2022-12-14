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Кастильо призвал комиссию по правам человека вступиться за его права - РИА Новости, 14.12.2022
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Кастильо призвал комиссию по правам человека вступиться за его права
Кастильо призвал комиссию по правам человека вступиться за его права - РИА Новости, 14.12.2022
Кастильо призвал комиссию по правам человека вступиться за его права
Бывший президент Перу Педро Кастильо, арестованный за попытку государственного переворота, опубликовал в своем блоге призыв к Межамериканской комиссии по правам РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:42
2022-12-14T18:42
в мире
педро кастильо
перу
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МЕХИКО, 14 дек - РИА Новости. Бывший президент Перу Педро Кастильо, арестованный за попытку государственного переворота, опубликовал в своем блоге призыв к Межамериканской комиссии по правам человека с просьбой вступиться за его права перед угрозой продления срока его ареста до 18 месяцев"Довольно! Посмотрите на оскорбления, унижения и жестокое обращение. Сегодня они снова ограничивают мою свободу 18 месяцами предварительного заключения. Я прошу МАКПЧ вступиться за мои права и права моих перуанских братьев, которые требуют справедливости. Я возлагаю на судей и прокуроров ответственность за то, что происходит в стране. Миллионы благодарностей моим соотечественникам за их любовь и поддержку. "Народ спасет только народ", - говорится в записке, опубликованной в блоге главы государства в Twitter.Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.В стране после объявления импичмента и задержания Кастильо начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.Суд Перу рассмотрит в среду ходатайство прокуратуры о предварительном заключении для экс-президента Педро Кастильо на 18 месяцев, nакая же мера запрошена и для экс-главы совета министров Анибаля Торреса. Оба подозреваются в мятеже и других преступлениях.
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60
в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
18:42 14.12.2022
 
Кастильо призвал комиссию по правам человека вступиться за его права

Кастильо призвал Межамериканскую комиссию по правам человека вступиться за его права

© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Педро Кастильо
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Педро Кастильо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 дек - РИА Новости. Бывший президент Перу Педро Кастильо, арестованный за попытку государственного переворота, опубликовал в своем блоге призыв к Межамериканской комиссии по правам человека с просьбой вступиться за его права перед угрозой продления срока его ареста до 18 месяцев
"Довольно! Посмотрите на оскорбления, унижения и жестокое обращение. Сегодня они снова ограничивают мою свободу 18 месяцами предварительного заключения. Я прошу МАКПЧ вступиться за мои права и права моих перуанских братьев, которые требуют справедливости. Я возлагаю на судей и прокуроров ответственность за то, что происходит в стране. Миллионы благодарностей моим соотечественникам за их любовь и поддержку. "Народ спасет только народ", - говорится в записке, опубликованной в блоге главы государства в Twitter.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.
В стране после объявления импичмента и задержания Кастильо начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.
Суд Перу рассмотрит в среду ходатайство прокуратуры о предварительном заключении для экс-президента Педро Кастильо на 18 месяцев, nакая же мера запрошена и для экс-главы совета министров Анибаля Торреса. Оба подозреваются в мятеже и других преступлениях.
Президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 18:37
Президент Перу допустила проведение досрочных выборов в декабре 2023 года
 
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