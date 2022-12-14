https://ria.ru/20221214/kamchatka-1838525303.html

На Камчатке горнолыжники застряли на 10-метровой высоте

На Камчатке горнолыжники застряли на 10-метровой высоте - РИА Новости, 14.12.2022

На Камчатке горнолыжники застряли на 10-метровой высоте

Горнолыжники застряли на десятиметровой высоте из-за поломки кресельного подъемника в городе Елизово на Камчатке, сообщили РИА Новости в краевом спасательном... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:09

2022-12-14T11:09

2022-12-14T11:09

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек — РИА Новости. Горнолыжники застряли на десятиметровой высоте из-за поломки кресельного подъемника в городе Елизово на Камчатке, сообщили РИА Новости в краевом спасательном учреждении "Центр обеспечения действий"."На лыжной базе "Морозная" на одном из маршрутов вышел из строя кресельный подъемник. На момент остановки там находились 15 человек", – сказали в ЦОДе.Снимать горнолыжников с высоты пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Людей спустили на землю, никто не пострадал, отметили спасатели.В Центре обеспечения действий уточнили, что одной из вероятных причин происшествия могла стать неисправность электрооборудования.

https://ria.ru/20220621/manzherok-1796754213.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, елизово, камчатский край, новости - туризм, туризм, туристы