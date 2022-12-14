https://ria.ru/20221214/kaliningrad-1838486493.html

Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит

Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит - РИА Новости, 14.12.2022

Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит

Калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит для предъявления претензий в рамках ВТО, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T04:21

2022-12-14T04:21

2022-12-14T04:21

экономика

антон алиханов

литва

калининград

вильнюс

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит для предъявления претензий в рамках ВТО, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года."Мы также формируем для министерства экономического развития позицию, чтобы была сформирована база под будущее разбирательство с использованием международных механизмов, таких как суд в рамках ВТО. На наш взгляд, эта ситуация является грубым нарушением обязательств Литвы и Европы перед Россией по обеспечению беспрепятственного транзита грузов в Калининград и из него. И мы формируем расчеты по тому ущербу, который они наносят, для того, чтобы предъявить его потом", - сказал Алиханов.Он добавил, что предварительной оценки нанесенного ущерба пока нет."Ограничения действуют уже не первый месяц, наши грузоотправители и грузополучатели несут дополнительные расходы, недополучают прибыль. Поэтому мы собираемся все, что мы несем в качестве дополнительных расходов, выставить потом в качестве претензий", - пояснил он.

https://ria.ru/20221214/alikhanov-1838485652.html

литва

калининград

вильнюс

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экономика, антон алиханов, литва, калининград, вильнюс, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, еврокомиссия