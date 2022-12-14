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Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит - РИА Новости, 14.12.2022
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Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит
Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит - РИА Новости, 14.12.2022
Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит
Калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит для предъявления претензий в рамках ВТО, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T04:21
2022-12-14T04:21
экономика
антон алиханов
литва
калининград
вильнюс
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит для предъявления претензий в рамках ВТО, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года."Мы также формируем для министерства экономического развития позицию, чтобы была сформирована база под будущее разбирательство с использованием международных механизмов, таких как суд в рамках ВТО. На наш взгляд, эта ситуация является грубым нарушением обязательств Литвы и Европы перед Россией по обеспечению беспрепятственного транзита грузов в Калининград и из него. И мы формируем расчеты по тому ущербу, который они наносят, для того, чтобы предъявить его потом", - сказал Алиханов.Он добавил, что предварительной оценки нанесенного ущерба пока нет."Ограничения действуют уже не первый месяц, наши грузоотправители и грузополучатели несут дополнительные расходы, недополучают прибыль. Поэтому мы собираемся все, что мы несем в качестве дополнительных расходов, выставить потом в качестве претензий", - пояснил он.
https://ria.ru/20221214/alikhanov-1838485652.html
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экономика, антон алиханов, литва, калининград, вильнюс, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Антон Алиханов, Литва, Калининград, Вильнюс, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Еврокомиссия
04:21 14.12.2022
 
Калининградские власти подсчитывают ущерб от ограничений на транзит

Алиханов: калининградские власти оценят ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГрузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград
Грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит для предъявления претензий в рамках ВТО, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.
"Мы также формируем для министерства экономического развития позицию, чтобы была сформирована база под будущее разбирательство с использованием международных механизмов, таких как суд в рамках ВТО. На наш взгляд, эта ситуация является грубым нарушением обязательств Литвы и Европы перед Россией по обеспечению беспрепятственного транзита грузов в Калининград и из него. И мы формируем расчеты по тому ущербу, который они наносят, для того, чтобы предъявить его потом", - сказал Алиханов.
Он добавил, что предварительной оценки нанесенного ущерба пока нет.
"Ограничения действуют уже не первый месяц, наши грузоотправители и грузополучатели несут дополнительные расходы, недополучают прибыль. Поэтому мы собираемся все, что мы несем в качестве дополнительных расходов, выставить потом в качестве претензий", - пояснил он.
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 03:41
Алиханов рассказал о проблемах калининградских грузоотправителей
 
ЭкономикаАнтон АлихановЛитваКалининградВильнюсВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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