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Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале - РИА Новости, 14.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221214/kadety-1838581100.html
Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале
Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале - РИА Новости, 14.12.2022
Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале
Дети из Донецкой и Луганской Народной Республик впервые приняли участие в Международном благотворительном кадетском бале в Москве в новом статусе — граждан... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:07
2022-12-14T17:07
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народной Республик впервые приняли участие в Международном благотворительном кадетском бале в Москве в новом статусе — граждан России.Седьмой Международный благотворительный кадетский бал прошел накануне вечером в Гостином дворе с участием воспитанников кадетских учреждений, классов школ, интернатов, членов патриотических спортклубов, а также гостей из дружественных стран.Бал впервые провели в 2016 году и с тех пор стал стал ежегодным. Организатором при поддержке Минобороны и Следственного комитета выступает "Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ". Попечительский совет возглавляет общественный деятель и благотворитель Хазрет Совмен, а оргкомитет мероприятия - глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, который поздравил кадетов в видеообращении, пожелал им встретить этим вечером "первую любовь и новых друзей"."Помните, вы — будущее народа, и от того, какими вы станете, зависит и то, какой будет наша Родина. Поэтому хорошо учитесь, любите своих родителей, цените своих друзей, берегите то, что очень важно в нашей жизни, а именно любовь, дружбу и преданность", — обратился к кадетам генерал.По словам Кирпичниковой, в этом году на бал впервые приехали участники из кадетских общеобразовательных учреждений Дальнего Востока: с Камчатки, из Приморья, Забайкалья, Магаданской и Сахалинской области. Всего на бал съехались 1,6 тысячи детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны.Гостями бала также стали директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, депутат Госдумы Мария Бутина, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, представители руководства Минобороны России, Следственного комитета, Росгвардии. В торжественной церемонии открытия перед кадетами выступил певец Денис Майданов, исполнив песню "Флаг моего государства".Сам бал начался с фигурного вальса под композицию "На сопках Манчжурии".РИА Новости — Генеральный информационный партнёр Международного Благотворительного кадетского бала 2022.
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новости культуры, андрей картаполов, мария захарова, мария бутина, россия, донбасс, дальний восток, госдума рф, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Культура, Новости культуры, Андрей Картаполов, Мария Захарова, Мария Бутина, Россия, Донбасс, Дальний Восток, Госдума РФ, Справедливая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
17:07 14.12.2022
 
Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале

Дети из Донбасса впервые поучаствовали в московском Кадетском бале в новом статусе

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкУчастники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народной Республик впервые приняли участие в Международном благотворительном кадетском бале в Москве в новом статусе — граждан России.
Седьмой Международный благотворительный кадетский бал прошел накануне вечером в Гостином дворе с участием воспитанников кадетских учреждений, классов школ, интернатов, членов патриотических спортклубов, а также гостей из дружественных стран.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкУчастники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
Бал впервые провели в 2016 году и с тех пор стал стал ежегодным. Организатором при поддержке Минобороны и Следственного комитета выступает "Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ". Попечительский совет возглавляет общественный деятель и благотворитель Хазрет Совмен, а оргкомитет мероприятия - глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, который поздравил кадетов в видеообращении, пожелал им встретить этим вечером "первую любовь и новых друзей".
"Помните, вы — будущее народа, и от того, какими вы станете, зависит и то, какой будет наша Родина. Поэтому хорошо учитесь, любите своих родителей, цените своих друзей, берегите то, что очень важно в нашей жизни, а именно любовь, дружбу и преданность", — обратился к кадетам генерал.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкVII Международный благотворительный кадетский бал
VII Международный благотворительный кадетский бал - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
VII Международный благотворительный кадетский бал
По словам Кирпичниковой, в этом году на бал впервые приехали участники из кадетских общеобразовательных учреждений Дальнего Востока: с Камчатки, из Приморья, Забайкалья, Магаданской и Сахалинской области. Всего на бал съехались 1,6 тысячи детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны.
Гостями бала также стали директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, депутат Госдумы Мария Бутина, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, представители руководства Минобороны России, Следственного комитета, Росгвардии. В торжественной церемонии открытия перед кадетами выступил певец Денис Майданов, исполнив песню "Флаг моего государства".
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкУчастники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве.
Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
1 из 2
Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкНа VII Международном благотворительном кадетском балу в Гостином дворе в Москве.
На VII Международном благотворительном кадетском балу в Гостином дворе в Москве
2 из 2
На VII Международном благотворительном кадетском балу в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 2
Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 2
На VII Международном благотворительном кадетском балу в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сам бал начался с фигурного вальса под композицию "На сопках Манчжурии".
РИА Новости — Генеральный информационный партнёр Международного Благотворительного кадетского бала 2022.
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