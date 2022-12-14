Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале
Дети из Донбасса впервые поучаствовали в московском Кадетском бале в новом статусе
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкУчастники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народной Республик впервые приняли участие в Международном благотворительном кадетском бале в Москве в новом статусе — граждан России.
Седьмой Международный благотворительный кадетский бал прошел накануне вечером в Гостином дворе с участием воспитанников кадетских учреждений, классов школ, интернатов, членов патриотических спортклубов, а также гостей из дружественных стран.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкУчастники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве
Бал впервые провели в 2016 году и с тех пор стал стал ежегодным. Организатором при поддержке Минобороны и Следственного комитета выступает "Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ". Попечительский совет возглавляет общественный деятель и благотворитель Хазрет Совмен, а оргкомитет мероприятия - глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, который поздравил кадетов в видеообращении, пожелал им встретить этим вечером "первую любовь и новых друзей".
"Помните, вы — будущее народа, и от того, какими вы станете, зависит и то, какой будет наша Родина. Поэтому хорошо учитесь, любите своих родителей, цените своих друзей, берегите то, что очень важно в нашей жизни, а именно любовь, дружбу и преданность", — обратился к кадетам генерал.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкVII Международный благотворительный кадетский бал
VII Международный благотворительный кадетский бал
По словам Кирпичниковой, в этом году на бал впервые приехали участники из кадетских общеобразовательных учреждений Дальнего Востока: с Камчатки, из Приморья, Забайкалья, Магаданской и Сахалинской области. Всего на бал съехались 1,6 тысячи детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны.
Гостями бала также стали директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, депутат Госдумы Мария Бутина, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, представители руководства Минобороны России, Следственного комитета, Росгвардии. В торжественной церемонии открытия перед кадетами выступил певец Денис Майданов, исполнив песню "Флаг моего государства".
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкУчастники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве.
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Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкНа VII Международном благотворительном кадетском балу в Гостином дворе в Москве.
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На VII Международном благотворительном кадетском балу в Гостином дворе в Москве.
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Участники VII Международного благотворительного кадетского бала в Гостином дворе в Москве.
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На VII Международном благотворительном кадетском балу в Гостином дворе в Москве.
Сам бал начался с фигурного вальса под композицию "На сопках Манчжурии".
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