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Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале

Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале - РИА Новости, 14.12.2022

Дети из Донбасса приняли участие в московском Кадетском бале

Дети из Донецкой и Луганской Народной Республик впервые приняли участие в Международном благотворительном кадетском бале в Москве в новом статусе — граждан... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:07

2022-12-14T17:07

2022-12-14T17:07

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Дети из Донецкой и Луганской Народной Республик впервые приняли участие в Международном благотворительном кадетском бале в Москве в новом статусе — граждан России.Седьмой Международный благотворительный кадетский бал прошел накануне вечером в Гостином дворе с участием воспитанников кадетских учреждений, классов школ, интернатов, членов патриотических спортклубов, а также гостей из дружественных стран.Бал впервые провели в 2016 году и с тех пор стал стал ежегодным. Организатором при поддержке Минобороны и Следственного комитета выступает "Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ". Попечительский совет возглавляет общественный деятель и благотворитель Хазрет Совмен, а оргкомитет мероприятия - глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, который поздравил кадетов в видеообращении, пожелал им встретить этим вечером "первую любовь и новых друзей"."Помните, вы — будущее народа, и от того, какими вы станете, зависит и то, какой будет наша Родина. Поэтому хорошо учитесь, любите своих родителей, цените своих друзей, берегите то, что очень важно в нашей жизни, а именно любовь, дружбу и преданность", — обратился к кадетам генерал.По словам Кирпичниковой, в этом году на бал впервые приехали участники из кадетских общеобразовательных учреждений Дальнего Востока: с Камчатки, из Приморья, Забайкалья, Магаданской и Сахалинской области. Всего на бал съехались 1,6 тысячи детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны.Гостями бала также стали директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, депутат Госдумы Мария Бутина, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, представители руководства Минобороны России, Следственного комитета, Росгвардии. В торжественной церемонии открытия перед кадетами выступил певец Денис Майданов, исполнив песню "Флаг моего государства".Сам бал начался с фигурного вальса под композицию "На сопках Манчжурии".РИА Новости — Генеральный информационный партнёр Международного Благотворительного кадетского бала 2022.

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Елена Громова

новости культуры, андрей картаполов, мария захарова, мария бутина, россия, донбасс, дальний восток, госдума рф, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)