https://ria.ru/20221214/izrail-1838614982.html

СМИ: украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле

СМИ: украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле - РИА Новости, 14.12.2022

СМИ: украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле

Сотню украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:15

2022-12-14T15:15

2022-12-14T15:15

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сотню украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12."Государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые сейчас живут в спонсируемом государством жилье, которое Израиль предоставил им бесплатно ранее в этом году", - говорится в сообщении. Отмечается, что на прошлой неделе государство сообщило беженцам, что их выселяют, они должны искать жилье самостоятельно.Министерство благосостояния страны, как пишет издание, заявило, что контракт с одним из операторов, размещающих беженцев, истек, а жильцам, которые не могут финансировать жилье по медицинским или физическим причинам, были предложены альтернативы в гостинице.

https://ria.ru/20221028/bezhentsy-1827391582.html

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Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, ситуация в днр и лнр