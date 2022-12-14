https://ria.ru/20221214/izrail-1838614982.html
СМИ: украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле
СМИ: украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле - РИА Новости, 14.12.2022
СМИ: украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле
Сотню украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:15
2022-12-14T15:15
2022-12-14T15:15
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сотню украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12."Государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые сейчас живут в спонсируемом государством жилье, которое Израиль предоставил им бесплатно ранее в этом году", - говорится в сообщении. Отмечается, что на прошлой неделе государство сообщило беженцам, что их выселяют, они должны искать жилье самостоятельно.Министерство благосостояния страны, как пишет издание, заявило, что контракт с одним из операторов, размещающих беженцев, истек, а жильцам, которые не могут финансировать жилье по медицинским или физическим причинам, были предложены альтернативы в гостинице.
https://ria.ru/20221028/bezhentsy-1827391582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле
Jerusalem Post: сто украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Сотню украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле, сообщает газета Jerusalem Post
со ссылкой на телеканал N12.
"Государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые сейчас живут в спонсируемом государством жилье, которое Израиль предоставил им бесплатно ранее в этом году", - говорится в сообщении. Отмечается, что на прошлой неделе государство сообщило беженцам, что их выселяют, они должны искать жилье самостоятельно.
Министерство благосостояния страны, как пишет издание, заявило, что контракт с одним из операторов, размещающих беженцев, истек, а жильцам, которые не могут финансировать жилье по медицинским или физическим причинам, были предложены альтернативы в гостинице.