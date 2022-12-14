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Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей - РИА Новости, 14.12.2022
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Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей
Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей - РИА Новости, 14.12.2022
Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей
Иран изучает возможность совместного производства с РФ автомобилей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:41
2022-12-14T16:20
иран
россия
казем джалали
москва
экономика
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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Иран изучает возможность совместного производства с РФ автомобилей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Что касается совместного производства, этот вопрос мы также обсуждаем", - сказал посол в ходе пресс-конференции, выразив надежду на то, что удастся реализовать эти планы.Он отметил, что два основных иранских автопроизводителя "Иран Ходро" и "Сайпа" участвовали в выставке автозапчастей в Москве летом 2022 года и провели переговоры с российскими коллегами.Иранский посол также сообщил, что стороны ведут диалог по поставкам в Россию иранских автомобилей.
https://ria.ru/20221214/dogovor-1838578255.html
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иран, россия, казем джалали, москва, экономика
Иран, Россия, Казем Джалали, Москва, Экономика
15:41 14.12.2022 (обновлено: 16:20 14.12.2022)
 
Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей

Посол Джалали: Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Иран изучает возможность совместного производства с РФ автомобилей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Что касается совместного производства, этот вопрос мы также обсуждаем", - сказал посол в ходе пресс-конференции, выразив надежду на то, что удастся реализовать эти планы.
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