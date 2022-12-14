https://ria.ru/20221214/iran-1838623598.html

Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей

Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей - РИА Новости, 14.12.2022

Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомобилей

Иран изучает возможность совместного производства с РФ автомобилей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:41

2022-12-14T15:41

2022-12-14T16:20

иран

россия

казем джалали

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg

МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Иран изучает возможность совместного производства с РФ автомобилей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Что касается совместного производства, этот вопрос мы также обсуждаем", - сказал посол в ходе пресс-конференции, выразив надежду на то, что удастся реализовать эти планы.Он отметил, что два основных иранских автопроизводителя "Иран Ходро" и "Сайпа" участвовали в выставке автозапчастей в Москве летом 2022 года и провели переговоры с российскими коллегами.Иранский посол также сообщил, что стороны ведут диалог по поставкам в Россию иранских автомобилей.

https://ria.ru/20221214/dogovor-1838578255.html

https://ria.ru/20221206/kontrol-1836622400.html

иран

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

иран, россия, казем джалали, москва, экономика