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Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли - РИА Новости, 14.12.2022
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Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли
Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли - РИА Новости, 14.12.2022
Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли
Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:43
2022-12-14T12:57
иран
москва
евразийский экономический союз
экономика
казем джалали
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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Переговоры между Ираном и секретариатом ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли завершены", - сказал посол в ходе пресс-конференции.По его словам, достигнутая договоренность должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в самом Иране.
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иран, москва, евразийский экономический союз, экономика, казем джалали
Иран, Москва, Евразийский экономический союз, Экономика, Казем Джалали
12:43 14.12.2022 (обновлено: 12:57 14.12.2022)
 
Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли

Иран завершил переговоры с ЕАЭС по зоне свободной торговли, ожидается ратификация договора

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Переговоры между Ираном и секретариатом ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли завершены", - сказал посол в ходе пресс-конференции.
По его словам, достигнутая договоренность должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в самом Иране.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Джафар Монтазери во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 19:19
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью
 
ИранМоскваЕвразийский экономический союзЭкономикаКазем Джалали
 
 
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