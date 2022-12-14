https://ria.ru/20221214/iran-1838560033.html

Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли

Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли - РИА Новости, 14.12.2022

Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли

Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:43

2022-12-14T12:43

2022-12-14T12:57

иран

москва

евразийский экономический союз

экономика

казем джалали

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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Переговоры между Ираном и секретариатом ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли завершены", - сказал посол в ходе пресс-конференции.По его словам, достигнутая договоренность должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в самом Иране.

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иран

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иран, москва, евразийский экономический союз, экономика, казем джалали