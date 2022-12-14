https://ria.ru/20221214/iran-1838560033.html
Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли
Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли - РИА Новости, 14.12.2022
Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли
Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:43
2022-12-14T12:43
2022-12-14T12:57
иран
москва
евразийский экономический союз
экономика
казем джалали
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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Переговоры между Ираном и секретариатом ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли завершены", - сказал посол в ходе пресс-конференции.По его словам, достигнутая договоренность должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в самом Иране.
https://ria.ru/20221213/sotrudnichestvo-1838442307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, москва, евразийский экономический союз, экономика, казем джалали
Иран, Москва, Евразийский экономический союз, Экономика, Казем Джалали
12:43 14.12.2022 (обновлено: 12:57 14.12.2022)
Иран завершил переговоры с ЕАЭС по вопросу зоны свободной торговли
Иран завершил переговоры с ЕАЭС по зоне свободной торговли, ожидается ратификация договора