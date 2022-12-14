https://ria.ru/20221214/internet-1838592426.html

Минпросвещения создало систему "белого интернета"

Минпросвещения создало систему "белого интернета" - РИА Новости, 14.12.2022

Минпросвещения создало систему "белого интернета"

Минпросвещения России создало систему "белого интернета" с проверенным контентом, все школы будут ее реализовывать со следующего учебного года, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:20

2022-12-14T14:20

2022-12-14T14:27

общество

сергей кравцов

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минпросвещения России создало систему "белого интернета" с проверенным контентом, все школы будут ее реализовывать со следующего учебного года, сообщил глава ведомства России Сергей Кравцов."Сегодня мы этому (информационной войне Запада против РФ - ред.) противостоим, в том числе, создали систему "белого интернета", с объективным, проверенным, верифицированным контентом, которая со следующего года будет реализовываться во всех школах", - сказал Кравцов в эфире Первого канала.По его словам, такая система - это способ противостояния информационной войне коллективного Запада против России.

https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837170139.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)