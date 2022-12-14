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Минпросвещения создало систему "белого интернета"
Минпросвещения создало систему "белого интернета" - РИА Новости, 14.12.2022
Минпросвещения создало систему "белого интернета"
Минпросвещения России создало систему "белого интернета" с проверенным контентом, все школы будут ее реализовывать со следующего учебного года, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:20
2022-12-14T14:20
2022-12-14T14:27
общество
сергей кравцов
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минпросвещения России создало систему "белого интернета" с проверенным контентом, все школы будут ее реализовывать со следующего учебного года, сообщил глава ведомства России Сергей Кравцов."Сегодня мы этому (информационной войне Запада против РФ - ред.) противостоим, в том числе, создали систему "белого интернета", с объективным, проверенным, верифицированным контентом, которая со следующего года будет реализовываться во всех школах", - сказал Кравцов в эфире Первого канала.По его словам, такая система - это способ противостояния информационной войне коллективного Запада против России.
https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837170139.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
14:20 14.12.2022 (обновлено: 14:27 14.12.2022)
Минпросвещения создало систему "белого интернета"
Кравцов: школы будут реализовывать систему "белого интернета" с проверенным контентом