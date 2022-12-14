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Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир" - РИА Новости, 15.12.2022
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Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"
Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир" - РИА Новости, 15.12.2022
Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"
Россия и Венесуэла работают над использованием российских платежных инструментов, один венесуэльский банк уже в процессе интеграции с платежной системой "Мир",... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-14T23:42
2022-12-15T00:00
экономика
венесуэла
технологии
александр новак
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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия и Венесуэла работают над использованием российских платежных инструментов, один венесуэльский банк уже в процессе интеграции с платежной системой "Мир", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе технической интеграции с платежной системой "Мир" проводится уже венесуэльским банком", - сказал Новак, выступая на заседании межправкомиссии России и Венесуэлы.В июне глава венесуэльского ЦБ Калисто Ортега Санчес сообщал РИА Новости, что Венесуэла надеется на начало работы системы "Мир" в стране уже в этом году.
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экономика, венесуэла, технологии, александр новак
Экономика, Венесуэла, Технологии, Александр Новак
23:42 14.12.2022 (обновлено: 00:00 15.12.2022)
 
Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"

Новак: венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд платежной системы "МИР"
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд платежной системы "МИР". Архивное фото
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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия и Венесуэла работают над использованием российских платежных инструментов, один венесуэльский банк уже в процессе интеграции с платежной системой "Мир", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе технической интеграции с платежной системой "Мир" проводится уже венесуэльским банком", - сказал Новак, выступая на заседании межправкомиссии России и Венесуэлы.
В июне глава венесуэльского ЦБ Калисто Ортега Санчес сообщал РИА Новости, что Венесуэла надеется на начало работы системы "Мир" в стране уже в этом году.
Карта Мир от Сбербанка в Казахстане - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 12:03
Казахстан получил от США разъяснение по платежной системе "Мир" и санкциям
 
ЭкономикаВенесуэлаТехнологииАлександр Новак
 
 
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