https://ria.ru/20221214/integratsiya-1838748419.html

Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"

Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир" - РИА Новости, 15.12.2022

Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"

Россия и Венесуэла работают над использованием российских платежных инструментов, один венесуэльский банк уже в процессе интеграции с платежной системой "Мир",... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-14T23:42

2022-12-14T23:42

2022-12-15T00:00

экономика

венесуэла

технологии

александр новак

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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия и Венесуэла работают над использованием российских платежных инструментов, один венесуэльский банк уже в процессе интеграции с платежной системой "Мир", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе технической интеграции с платежной системой "Мир" проводится уже венесуэльским банком", - сказал Новак, выступая на заседании межправкомиссии России и Венесуэлы.В июне глава венесуэльского ЦБ Калисто Ортега Санчес сообщал РИА Новости, что Венесуэла надеется на начало работы системы "Мир" в стране уже в этом году.

https://ria.ru/20221209/mir-1837432534.html

венесуэла

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экономика, венесуэла, технологии, александр новак