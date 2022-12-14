https://ria.ru/20221214/integratsiya-1838748419.html
Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"
Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир" - РИА Новости, 15.12.2022
Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"
Россия и Венесуэла работают над использованием российских платежных инструментов, один венесуэльский банк уже в процессе интеграции с платежной системой "Мир",... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-14T23:42
2022-12-14T23:42
2022-12-15T00:00
экономика
венесуэла
технологии
александр новак
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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия и Венесуэла работают над использованием российских платежных инструментов, один венесуэльский банк уже в процессе интеграции с платежной системой "Мир", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе технической интеграции с платежной системой "Мир" проводится уже венесуэльским банком", - сказал Новак, выступая на заседании межправкомиссии России и Венесуэлы.В июне глава венесуэльского ЦБ Калисто Ортега Санчес сообщал РИА Новости, что Венесуэла надеется на начало работы системы "Мир" в стране уже в этом году.
https://ria.ru/20221209/mir-1837432534.html
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экономика, венесуэла, технологии, александр новак
Экономика, Венесуэла, Технологии, Александр Новак
23:42 14.12.2022 (обновлено: 00:00 15.12.2022)
Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"
Новак: венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"