https://ria.ru/20221214/import-1838661662.html

Китай запретил импорт некоторых тайваньских товаров

Китай запретил импорт некоторых тайваньских товаров - РИА Новости, 14.12.2022

Китай запретил импорт некоторых тайваньских товаров

Материковый Китай приостановил импорт некоторых морепродуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, а также выпечки с Тайваня в связи с тем, что тайваньские... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:01

2022-12-14T17:01

2022-12-14T17:09

тайвань

китай

тайчжун

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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Материковый Китай приостановил импорт некоторых морепродуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, а также выпечки с Тайваня в связи с тем, что тайваньские экспортеры не стали раскрывать состав своих продуктов в таможенных декларациях, сообщает в среду Центральное информационное агентство Тайваня.Управление Тайваня по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами сообщило, что власти острова на прошлой неделе обнаружили, что Китай приостановил импорт кальмаров, тихоокеанской сайры, кондитерских изделий, тайваньского пива, ликера Kinmen Kaoliang, а также различных безалкогольных напитков из Тайваня.Управление пояснило, что главное таможенное управление Китая имеет два вида регистрационных форм для импорта: один для самостоятельной регистрации и один для "рекомендуемой" регистрации. При самостоятельной регистрации используется стандартная регистрационная форма, а товары, подлежащие "рекомендуемой" регистрации, делятся на 18 категорий, каждая из которых имеет собственную регистрационную форму.При этом независимо от того, к какой категории относятся экспортируемые товары, весь экспорт с Тайваня должен регистрироваться с указанием ингредиентов и их содержанием в продукте в процентах.Ведомство подчеркивает, что уважает решение каждого экспортера о том, предоставлять ли китайским властям требуемую от них информацию. На данный момент с Тайваня в Китай экспортируется 31 продукт, зарегистрированный через "рекомендуемый" канал, и 824 продукта, которые были зарегистрированы самостоятельно.При этом агентство указывает, что из-за бюрократизма некоторые тайваньские пекарни покинули китайский рынок. Так, глава Ассоциации пекарен Тайваня Чжоу Цзылян сообщил агентству, что пекарни жаловались на возникновение в конце сентября трудностей с внесением в регистрационные бланки ингредиентов, указанных в процентах.Некоторые пекарни отказались раскрывать эту информацию, считая ее коммерческой тайной, в то время как другие, стремящиеся завоевать доверие китайских властей, подчинились.По словам Чжоу Цзыляна, пекарни, которые решили отказаться от китайского рынка, обратились к внутреннему, европейскому и североамериканскому рынкам.В свою очередь глава Ассоциации пекарен города Тайчжун Цай Ваньцай отметил, что требования к регистрации импортируемых товаров, установленные Китаем, еще никогда не были такими строгими.По его словам, поскольку у выпечки короткий срок годности, многие пекарни в Тайчжуне понесли значительные убытки, когда китайская таможня начала блокировать их продукцию перед Праздником середины осени (в этом году выпал на 10 сентября).Он добавил, что с тех пор многие пекарни диверсифицировали свою продукцию, продавая ее во Вьетнам, Индонезию и Индию, чтобы уменьшить свою зависимость от материкового Китая.

https://ria.ru/20221213/tayvan-1838227173.html

https://ria.ru/20221129/tayvan-1835129482.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

тайвань, китай, тайчжун