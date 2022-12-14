https://ria.ru/20221214/himars-1838585727.html

В ЛНР рассказали о последствиях ударов ВСУ из американских систем HIMARS

В ЛНР рассказали о последствиях ударов ВСУ из американских систем HIMARS - РИА Новости, 14.12.2022

В ЛНР рассказали о последствиях ударов ВСУ из американских систем HIMARS

Применение Киевом американских систем залпового огня HIMARS привело к гибели 44 и ранению 98 мирных жителей ЛНР, сообщил журналистам в среду замруководителя... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:57

2022-12-14T13:57

2022-12-14T14:02

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

сша

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Применение Киевом американских систем залпового огня HIMARS привело к гибели 44 и ранению 98 мирных жителей ЛНР, сообщил журналистам в среду замруководителя представительства республики в СЦКК Роман Иванов.Кроме того, по его словам, ударами этих РСЗО повреждено более 900 гражданских объектов ЛНР.

луганская народная республика

сша

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, сша, вооруженные силы украины