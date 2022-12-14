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В ЛНР рассказали о последствиях ударов ВСУ из американских систем HIMARS - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/himars-1838585727.html
В ЛНР рассказали о последствиях ударов ВСУ из американских систем HIMARS
В ЛНР рассказали о последствиях ударов ВСУ из американских систем HIMARS - РИА Новости, 14.12.2022
В ЛНР рассказали о последствиях ударов ВСУ из американских систем HIMARS
Применение Киевом американских систем залпового огня HIMARS привело к гибели 44 и ранению 98 мирных жителей ЛНР, сообщил журналистам в среду замруководителя... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:57
2022-12-14T14:02
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сша
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Применение Киевом американских систем залпового огня HIMARS привело к гибели 44 и ранению 98 мирных жителей ЛНР, сообщил журналистам в среду замруководителя представительства республики в СЦКК Роман Иванов.Кроме того, по его словам, ударами этих РСЗО повреждено более 900 гражданских объектов ЛНР.
луганская народная республика
сша
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происшествия, луганская народная республика, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины
13:57 14.12.2022 (обновлено: 14:02 14.12.2022)
 
В ЛНР рассказали о последствиях ударов ВСУ из американских систем HIMARS

Представитель ЛНР Иванов: из-за ударов HIMARS в республике погибли 44 мирных жителя

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска
Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Применение Киевом американских систем залпового огня HIMARS привело к гибели 44 и ранению 98 мирных жителей ЛНР, сообщил журналистам в среду замруководителя представительства республики в СЦКК Роман Иванов.
Кроме того, по его словам, ударами этих РСЗО повреждено более 900 гражданских объектов ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 декабря, 15:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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