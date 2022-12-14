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Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
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Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа
Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа
Из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:25
2022-12-14T16:39
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
анна попова
здоровье - общество
образование - общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и в 12 662 классах, эти меры будут продолжаться", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Она напомнила, что приостановление учебного процесса вводится с учетом фактической заболеваемости - при отсутствии 20% детей в классе в школе или в детском саду в группе, класс и школа закрываются на карантин, дети разобщаются, что не позволяет вирусу распространяться ни среди детей, ни в другие возрастные группы.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, анна попова, здоровье - общество, образование - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Владимир Путин, Анна Попова, Здоровье - Общество, Образование - Общество
16:25 14.12.2022 (обновлено: 16:39 14.12.2022)
 
Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа

Попова: из-за гриппа приостановлена учеба почти в 600 школах и 12 662 классах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчитель химии готовится к дистанционному уроку
Учитель химии готовится к дистанционному уроку - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель химии готовится к дистанционному уроку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и в 12 662 классах, эти меры будут продолжаться", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Она напомнила, что приостановление учебного процесса вводится с учетом фактической заболеваемости - при отсутствии 20% детей в классе в школе или в детском саду в группе, класс и школа закрываются на карантин, дети разобщаются, что не позволяет вирусу распространяться ни среди детей, ни в другие возрастные группы.
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12 декабря, 11:22
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоОбразование - Общество
 
 
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