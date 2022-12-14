https://ria.ru/20221214/gripp-1838643952.html

Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа

Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа - РИА Новости, 14.12.2022

Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа

Из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:25

2022-12-14T16:25

2022-12-14T16:39

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

анна попова

здоровье - общество

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297745_506:256:3072:1699_1920x0_80_0_0_528a2465c4376676d8b0deb356066527.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и в 12 662 классах, эти меры будут продолжаться", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Она напомнила, что приостановление учебного процесса вводится с учетом фактической заболеваемости - при отсутствии 20% детей в классе в школе или в детском саду в группе, класс и школа закрываются на карантин, дети разобщаются, что не позволяет вирусу распространяться ни среди детей, ни в другие возрастные группы.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, анна попова, здоровье - общество, образование - общество