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Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа
Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа
Из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:25
2022-12-14T16:25
2022-12-14T16:39
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
анна попова
здоровье - общество
образование - общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и в 12 662 классах, эти меры будут продолжаться", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Она напомнила, что приостановление учебного процесса вводится с учетом фактической заболеваемости - при отсутствии 20% детей в классе в школе или в детском саду в группе, класс и школа закрываются на карантин, дети разобщаются, что не позволяет вирусу распространяться ни среди детей, ни в другие возрастные группы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, анна попова, здоровье - общество, образование - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Владимир Путин, Анна Попова, Здоровье - Общество, Образование - Общество
16:25 14.12.2022 (обновлено: 16:39 14.12.2022)
Почти 600 школ приостановили занятия из-за гриппа
Попова: из-за гриппа приостановлена учеба почти в 600 школах и 12 662 классах