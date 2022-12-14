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В России зарегистрировали 18 отечественных тест-систем на грипп - РИА Новости, 14.12.2022
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В России зарегистрировали 18 отечественных тест-систем на грипп
В России зарегистрировали 18 отечественных тест-систем на грипп - РИА Новости, 14.12.2022
В России зарегистрировали 18 отечественных тест-систем на грипп
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сегодня зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп, вакцины от гриппа были поставлены... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:10
2022-12-14T16:37
здоровье - общество
россия
общество
михаил мурашко
грипп
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сегодня зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп, вакцины от гриппа были поставлены своевременно."Восемнадцать тест-систем отечественных зарегистрировано для диагностики гриппа, и по подготовке в период гриппа своевременно были поставлены, законтрактованы все вакцины. Этот процесс вакцинации был под особым контролем еженедельным, и в рамках параметров эффективности каждого субъекта рассматривался", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.По словам Мурашко, сегодня массовая вакцинация от гриппа фактически завершена. Он также добавил, что все зарегистрированные вакцины защищают от гриппа H1N1.
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здоровье - общество, россия, общество, михаил мурашко, грипп
Здоровье - Общество, Россия, Общество, Михаил Мурашко, Грипп
16:10 14.12.2022 (обновлено: 16:37 14.12.2022)
 
В России зарегистрировали 18 отечественных тест-систем на грипп

Мурашко сообщил о регистрации в России 18 отечественных тест-систем на грипп

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сегодня зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп, вакцины от гриппа были поставлены своевременно.
"Восемнадцать тест-систем отечественных зарегистрировано для диагностики гриппа, и по подготовке в период гриппа своевременно были поставлены, законтрактованы все вакцины. Этот процесс вакцинации был под особым контролем еженедельным, и в рамках параметров эффективности каждого субъекта рассматривался", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
По словам Мурашко, сегодня массовая вакцинация от гриппа фактически завершена. Он также добавил, что все зарегистрированные вакцины защищают от гриппа H1N1.
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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