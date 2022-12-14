https://ria.ru/20221214/gripp-1838635976.html

В России зарегистрировали 18 отечественных тест-систем на грипп

В России зарегистрировали 18 отечественных тест-систем на грипп - РИА Новости, 14.12.2022

В России зарегистрировали 18 отечественных тест-систем на грипп

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сегодня зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп, вакцины от гриппа были поставлены... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:10

2022-12-14T16:10

2022-12-14T16:37

здоровье - общество

россия

общество

михаил мурашко

грипп

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России сегодня зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп, вакцины от гриппа были поставлены своевременно."Восемнадцать тест-систем отечественных зарегистрировано для диагностики гриппа, и по подготовке в период гриппа своевременно были поставлены, законтрактованы все вакцины. Этот процесс вакцинации был под особым контролем еженедельным, и в рамках параметров эффективности каждого субъекта рассматривался", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.По словам Мурашко, сегодня массовая вакцинация от гриппа фактически завершена. Он также добавил, что все зарегистрированные вакцины защищают от гриппа H1N1.

https://ria.ru/20221214/gripp-1838628461.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, общество, михаил мурашко, грипп