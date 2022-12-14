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Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, сообщил Мурашко - РИА Новости, 14.12.2022
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Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, сообщил Мурашко
Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, сообщил Мурашко - РИА Новости, 14.12.2022
Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, сообщил Мурашко
Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:01
2022-12-14T16:27
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
грипп
орви
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Доля гриппа среди верифицированных ОРВИ превысила 50%. Хочу отметить, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста: от 7 до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста, это чуть более 18%", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ.При этом министр также добавил, что основная доля заболевших гриппом в России приходится на H1N1 наиболее тяжело он протекает у беременных женщин, людей с диабетом и лиц старше 60 лет."Основная доля заболевания гриппом, действительно, сегодня приходится на H1N1. В 2009 году это заболевание вызвало большой уровень заболеваемости, и более тяжело всегда протекает данная инфекция у беременных, у лиц старше 60 лет и у пациентов с сахарным диабетом, а также у лиц с избыточной массой тела. Конечно, категории сходны с ковидом, и поэтому для этой категории людей, конечно же, вакцинация имеет важнейшее значение", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, грипп, орви, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Грипп, ОРВИ, Россия
16:01 14.12.2022 (обновлено: 16:27 14.12.2022)
 
Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, сообщил Мурашко

Мурашко: доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, среди заболевших много детей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Доля гриппа среди верифицированных ОРВИ превысила 50%. Хочу отметить, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста: от 7 до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста, это чуть более 18%", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ.
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При этом министр также добавил, что основная доля заболевших гриппом в России приходится на H1N1 наиболее тяжело он протекает у беременных женщин, людей с диабетом и лиц старше 60 лет.
"Основная доля заболевания гриппом, действительно, сегодня приходится на H1N1. В 2009 году это заболевание вызвало большой уровень заболеваемости, и более тяжело всегда протекает данная инфекция у беременных, у лиц старше 60 лет и у пациентов с сахарным диабетом, а также у лиц с избыточной массой тела. Конечно, категории сходны с ковидом, и поэтому для этой категории людей, конечно же, вакцинация имеет важнейшее значение", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ.
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12 декабря, 11:22
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоГриппОРВИРоссия
 
 
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