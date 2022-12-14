https://ria.ru/20221214/gripp-1838630937.html

Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, сообщил Мурашко

Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, сообщил Мурашко - РИА Новости, 14.12.2022

Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, сообщил Мурашко

Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:01

2022-12-14T16:01

2022-12-14T16:27

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Доля гриппа среди верифицированных ОРВИ превысила 50%. Хочу отметить, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста: от 7 до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста, это чуть более 18%", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ.При этом министр также добавил, что основная доля заболевших гриппом в России приходится на H1N1 наиболее тяжело он протекает у беременных женщин, людей с диабетом и лиц старше 60 лет."Основная доля заболевания гриппом, действительно, сегодня приходится на H1N1. В 2009 году это заболевание вызвало большой уровень заболеваемости, и более тяжело всегда протекает данная инфекция у беременных, у лиц старше 60 лет и у пациентов с сахарным диабетом, а также у лиц с избыточной массой тела. Конечно, категории сходны с ковидом, и поэтому для этой категории людей, конечно же, вакцинация имеет важнейшее значение", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20221213/gripp-1838458599.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, грипп, орви, россия