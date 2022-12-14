https://ria.ru/20221214/gripp-1838628974.html
Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ - РИА Новости, 14.12.2022
Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным и правительством предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:56
2022-12-14T15:56
2022-12-14T17:31
здоровье
здоровье - общество
владимир путин
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество
анна попова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным и правительством предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ.По ее словам, запасов отечественных тестов достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием."Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же, как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей", — указала Попова.Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с президентом уточнил, что в России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп.Мурашко добавил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, из числа заболевших высокий процент — дети школьного возраста. Основная доля заболевших приходится на H1N1, наиболее тяжело болезнь протекает у беременных женщин, людей с диабетом и лиц старше 60 лет.Попова подчеркнула, что из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 662 классах.Глава Роспотребнадзора также рассказала, что заболеваемость COVID-19 в России невысокая, но вызывает обеспокоенность — рост идет четвертую неделю и будет продолжаться. При этом болезнь более чем в 90 процентах случаев протекает как ОРВИ.На начало декабря Роспотребнадзор выявил грипп H1N1 в 74 российских регионах.
https://ria.ru/20221214/gripp-1838628461.html
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здоровье, здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, анна попова
Здоровье, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Общество, Анна Попова
15:56 14.12.2022 (обновлено: 17:31 14.12.2022)
Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
Глава Роспотребнадзора Попова предложила тестировать на грипп пациентов с симптомами ОРВИ
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным и правительством предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ.
"Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, — для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть", — сказала она.
По ее словам, запасов отечественных тестов достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием.
"Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же, как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей", — указала Попова.
Глава Минздрава Михаил Мурашко
на совещании с президентом уточнил, что в России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп.
Мурашко добавил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, из числа заболевших высокий процент — дети школьного возраста. Основная доля заболевших приходится на H1N1, наиболее тяжело болезнь протекает у беременных женщин, людей с диабетом и лиц старше 60 лет.
Попова подчеркнула, что из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 662 классах.
Глава Роспотребнадзора также рассказала, что заболеваемость COVID-19 в России
невысокая, но вызывает обеспокоенность — рост идет четвертую неделю и будет продолжаться. При этом болезнь более чем в 90 процентах случаев протекает как ОРВИ.
На начало декабря Роспотребнадзор выявил грипп H1N1 в 74 российских регионах.