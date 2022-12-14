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Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
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Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа
Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:53
2022-12-14T16:11
здоровье - общество
анна попова
грипп
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа."То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса группа", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.По ее словам, этот вирус гриппа не изменил свою чувствительность к тем лекарственным препаратам, которые производятся в РФ.
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здоровье - общество, анна попова, грипп, россия
Здоровье - Общество, Анна Попова, Грипп, Россия
15:53 14.12.2022 (обновлено: 16:11 14.12.2022)
 
Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа

Попова: четыре российские вакцины полностью противостоят циркулирующему вирусу гриппа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа.
"То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса группа", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.
По ее словам, этот вирус гриппа не изменил свою чувствительность к тем лекарственным препаратам, которые производятся в РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 16:01
Путин привился от гриппа
 
Здоровье - ОбществоАнна ПоповаГриппРоссия
 
 
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