https://ria.ru/20221214/gripp-1838628461.html

Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа

Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022

Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:53

2022-12-14T15:53

2022-12-14T16:11

здоровье - общество

анна попова

грипп

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа."То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса группа", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.По ее словам, этот вирус гриппа не изменил свою чувствительность к тем лекарственным препаратам, которые производятся в РФ.

https://ria.ru/20221214/privivka-1838631089.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, анна попова, грипп, россия