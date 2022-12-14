https://ria.ru/20221214/gripp-1838628461.html
Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа
Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:53
2022-12-14T15:53
2022-12-14T16:11
здоровье - общество
анна попова
грипп
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа."То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса группа", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.По ее словам, этот вирус гриппа не изменил свою чувствительность к тем лекарственным препаратам, которые производятся в РФ.
https://ria.ru/20221214/privivka-1838631089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, анна попова, грипп, россия
Здоровье - Общество, Анна Попова, Грипп, Россия
15:53 14.12.2022 (обновлено: 16:11 14.12.2022)
Попова заявила об эффективности российских вакцин от гриппа
Попова: четыре российские вакцины полностью противостоят циркулирующему вирусу гриппа