https://ria.ru/20221214/gripp-1838628051.html
Грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет, заявила Попова
Грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет, заявила Попова - РИА Новости, 14.12.2022
Грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что грипп H1n1 вернулся в РФ спустя шесть лет, является превалирующим. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:51
2022-12-14T15:51
2022-12-14T16:06
россия
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
грипп
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что грипп H1n1 вернулся в РФ спустя шесть лет, является превалирующим."Сегодня спустя шесть лет, в предыдущий раз он (грипп H1n1 - ред.) высокие цифры показывал в сезоне 2015-2016 года, он вернулся в РФ и является сегодня превалирующим", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.По ее словам, система мониторинга и система научных исследований позволила оценить вирус."Мы увидели, что вирус абсолютно совпадает с вакцинным штаммом", - отметила Попова.
https://ria.ru/20221214/privivka-1838631089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, грипп
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Владимир Путин, Грипп
15:51 14.12.2022 (обновлено: 16:06 14.12.2022)
Грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет, заявила Попова
Попова заявила, что грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет и сейчас превалирует