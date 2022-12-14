https://ria.ru/20221214/gripp-1838628051.html

Грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет, заявила Попова

Грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет, заявила Попова - РИА Новости, 14.12.2022

Грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что грипп H1n1 вернулся в РФ спустя шесть лет, является превалирующим. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:51

2022-12-14T15:51

2022-12-14T16:06

россия

общество

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

грипп

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что грипп H1n1 вернулся в РФ спустя шесть лет, является превалирующим."Сегодня спустя шесть лет, в предыдущий раз он (грипп H1n1 - ред.) высокие цифры показывал в сезоне 2015-2016 года, он вернулся в РФ и является сегодня превалирующим", - сказала Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.По ее словам, система мониторинга и система научных исследований позволила оценить вирус."Мы увидели, что вирус абсолютно совпадает с вакцинным штаммом", - отметила Попова.

https://ria.ru/20221214/privivka-1838631089.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, грипп