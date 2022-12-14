https://ria.ru/20221214/gripp-1838485349.html
Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19
Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022
Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19
Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо коронавирусных ограничений, но следует помнить, что COVID-19 не единственный возбудитель инфекций,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:20
2022-12-14T03:20
2022-12-14T03:50
общество
здоровье - общество
сергей вознесенский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо коронавирусных ограничений, но следует помнить, что COVID-19 не единственный возбудитель инфекций, поэтому при высокой заболеваемости гриппом стоит задуматься о целесообразности массовых мероприятий, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что в последние недели появляется все больше больных гриппом, поэтому забывать о нем не стоит. Кроме того, по словам специалистов, если будет преодолен эпидемический порог по гриппу, то в этом случае следует задуматься о целесообразности массовых мероприятий.
https://ria.ru/20221206/uchenyy-1836804405.html
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общество, здоровье - общество, сергей вознесенский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Сергей Вознесенский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
03:20 14.12.2022 (обновлено: 03:50 14.12.2022)
Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19
Инфекционист Вознесенский: ограничений из-за COVID-19 нет, но нельзя забывать про грипп