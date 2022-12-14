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Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221214/gripp-1838485349.html
Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19
Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022
Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19
Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо коронавирусных ограничений, но следует помнить, что COVID-19 не единственный возбудитель инфекций,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:20
2022-12-14T03:50
общество
здоровье - общество
сергей вознесенский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо коронавирусных ограничений, но следует помнить, что COVID-19 не единственный возбудитель инфекций, поэтому при высокой заболеваемости гриппом стоит задуматься о целесообразности массовых мероприятий, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что в последние недели появляется все больше больных гриппом, поэтому забывать о нем не стоит. Кроме того, по словам специалистов, если будет преодолен эпидемический порог по гриппу, то в этом случае следует задуматься о целесообразности массовых мероприятий.
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общество, здоровье - общество, сергей вознесенский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Сергей Вознесенский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
03:20 14.12.2022 (обновлено: 03:50 14.12.2022)
 
Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19

Инфекционист Вознесенский: ограничений из-за COVID-19 нет, но нельзя забывать про грипп

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкДевушка в защитной маске на Красной Площади в Москве
Девушка в защитной маске на Красной Площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка в защитной маске на Красной Площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо коронавирусных ограничений, но следует помнить, что COVID-19 не единственный возбудитель инфекций, поэтому при высокой заболеваемости гриппом стоит задуматься о целесообразности массовых мероприятий, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
"На сегодняшний момент Роспотребнадзор отменил все ограничительные мероприятия, но, тем не менее, нужно помнить, что коронавирус - далеко не единственный представитель респираторных инфекций, которые у нас есть", - сказал Вознесенский.
Он отметил, что в последние недели появляется все больше больных гриппом, поэтому забывать о нем не стоит. Кроме того, по словам специалистов, если будет преодолен эпидемический порог по гриппу, то в этом случае следует задуматься о целесообразности массовых мероприятий.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоСергей ВознесенскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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