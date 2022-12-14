https://ria.ru/20221214/gripp-1838485349.html

Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19

Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022

Инфекционист рассказал об ограничениях для корпоративов из-за COVID-19

Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо коронавирусных ограничений, но следует помнить, что COVID-19 не единственный возбудитель инфекций,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T03:20

2022-12-14T03:20

2022-12-14T03:50

общество

здоровье - общество

сергей вознесенский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо коронавирусных ограничений, но следует помнить, что COVID-19 не единственный возбудитель инфекций, поэтому при высокой заболеваемости гриппом стоит задуматься о целесообразности массовых мероприятий, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что в последние недели появляется все больше больных гриппом, поэтому забывать о нем не стоит. Кроме того, по словам специалистов, если будет преодолен эпидемический порог по гриппу, то в этом случае следует задуматься о целесообразности массовых мероприятий.

https://ria.ru/20221206/uchenyy-1836804405.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, сергей вознесенский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)