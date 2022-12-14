https://ria.ru/20221214/gorlovka-1838593938.html
Украинские войска обстреляли колонию в Горловке
Украинские войска обстреляли колонию в Горловке - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские войска обстреляли колонию в Горловке
Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке, повреждены общежитие, почта и кровля колонии, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:24
2022-12-14T14:24
2022-12-14T14:30
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке, повреждены общежитие, почта и кровля колонии, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии (Никитовский район Горловки) со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечен газопровод", - написал он в своем Telegram-канале.В июле штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли более 50 человек. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Донбасс
14:24 14.12.2022 (обновлено: 14:30 14.12.2022)
Украинские войска обстреляли колонию в Горловке
Мэр Приходько сообщил об обстреле ВСУ Мичуринской исправительной колонии в Горловке
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке, повреждены общежитие, почта и кровля колонии, сообщил
мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии (Никитовский район Горловки) со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечен газопровод", - написал он в своем Telegram-канале.
В июле штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли более 50 человек. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".