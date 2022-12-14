https://ria.ru/20221214/gorlovka-1838593938.html

Украинские войска обстреляли колонию в Горловке

Украинские войска обстреляли колонию в Горловке - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские войска обстреляли колонию в Горловке

Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке, повреждены общежитие, почта и кровля колонии, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:24

2022-12-14T14:24

2022-12-14T14:30

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке, повреждены общежитие, почта и кровля колонии, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии (Никитовский район Горловки) со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечен газопровод", - написал он в своем Telegram-канале.В июле штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли более 50 человек. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела), начали давать показания.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, донбасс