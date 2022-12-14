https://ria.ru/20221214/gorlovka-1838500208.html

Число погибших при обстреле Горловки в ДНР выросло до двух

Число погибших при обстреле Горловки в ДНР выросло до двух - РИА Новости, 14.12.2022

Число погибших при обстреле Горловки в ДНР выросло до двух

Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в среду. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:49

2022-12-14T08:49

2022-12-14T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в среду."Увы, еще один погибший от рук украинских карателей мирный горловчанин в поселке шахты им. Румянцево (Калининский район Горловки). Тело обнаружено по улице Швыдкого", - написал Приходько в своем телеграм-канале.Ранее утром в среду Приходько сообщал, что женщина была ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки. Позднее она скончалась от полученных ранений.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в среду утром сообщило, что украинские войска нанесли удар по Калининскому району Горловки, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221213/perestrelka-1838232581.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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в мире, иван приходько, горловка, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, стирол