https://ria.ru/20221214/gorlovka-1838500208.html
Число погибших при обстреле Горловки в ДНР выросло до двух
Число погибших при обстреле Горловки в ДНР выросло до двух - РИА Новости, 14.12.2022
Число погибших при обстреле Горловки в ДНР выросло до двух
Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в среду. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:49
2022-12-14T08:49
2022-12-14T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в среду."Увы, еще один погибший от рук украинских карателей мирный горловчанин в поселке шахты им. Румянцево (Калининский район Горловки). Тело обнаружено по улице Швыдкого", - написал Приходько в своем телеграм-канале.Ранее утром в среду Приходько сообщал, что женщина была ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки. Позднее она скончалась от полученных ранений.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в среду утром сообщило, что украинские войска нанесли удар по Калининскому району Горловки, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221213/perestrelka-1838232581.html
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в мире, иван приходько, горловка, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
08:49 14.12.2022 (обновлено: 13:17 14.12.2022)
Число погибших при обстреле Горловки в ДНР выросло до двух
Мэр Приходько: число погибших при обстреле Горловки в ДНР выросло до двух