https://ria.ru/20221214/goa-1838331058.html

В Гоа откроется новый аэропорт

В Гоа откроется новый аэропорт - РИА Новости, 14.12.2022

В Гоа откроется новый аэропорт

В Гоа откроется новый аэропорт Мопа, он примет первые рейсы 5 января 2023 года, сообщает The Indian Express. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T01:35

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манохар паррикар

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Гоа откроется новый аэропорт Мопа, он примет первые рейсы 5 января 2023 года, сообщает The Indian Express."Аэропорт даст толчок развитию туризма в Гоа, — пишет издание. — Ожидается также, что новый терминал поможет снизить стоимость авиабилетов благодаря появлению новых рейсов".Кроме того, наличие второй воздушной гавани позволит разделить туристические потоки и разгрузить действующий аэропорт Даболим.На первом этапе Мопа, названный в честь бывшего главного министра штата Манохара Паррикара, будет обслуживать около 4,4 миллиона человек в год на одной взлетно-посадочной полосе. В будущем, когда появится вторая ВПП, пассажиропоток может достичь 33 миллионов.Техническое открытие аэропорта состоялось 11 декабря, уже с 5 января он начнет принимать внутренние рейсы, а с марта — международные.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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