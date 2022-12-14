https://ria.ru/20221214/goa-1838331058.html
В Гоа откроется новый аэропорт
В Гоа откроется новый аэропорт - РИА Новости, 14.12.2022
В Гоа откроется новый аэропорт
В Гоа откроется новый аэропорт Мопа, он примет первые рейсы 5 января 2023 года, сообщает The Indian Express. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T01:35
2022-12-14T01:35
2022-12-14T01:36
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Гоа откроется новый аэропорт Мопа, он примет первые рейсы 5 января 2023 года, сообщает The Indian Express."Аэропорт даст толчок развитию туризма в Гоа, — пишет издание. — Ожидается также, что новый терминал поможет снизить стоимость авиабилетов благодаря появлению новых рейсов".Кроме того, наличие второй воздушной гавани позволит разделить туристические потоки и разгрузить действующий аэропорт Даболим.На первом этапе Мопа, названный в честь бывшего главного министра штата Манохара Паррикара, будет обслуживать около 4,4 миллиона человек в год на одной взлетно-посадочной полосе. В будущем, когда появится вторая ВПП, пассажиропоток может достичь 33 миллионов.Техническое открытие аэропорта состоялось 11 декабря, уже с 5 января он начнет принимать внутренние рейсы, а с марта — международные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
манохар паррикар, гоа, авиарейсы, аэропорт, индия, новости - туризм, туризм, пассажиры
Туризм, Манохар Паррикар, Гоа, авиарейсы, Аэропорт, Индия, Новости - Туризм, Туризм, пассажиры
01:35 14.12.2022 (обновлено: 01:36 14.12.2022)
В Гоа откроется новый аэропорт
Новый аэропорт Гоа начнет принимать рейсы 5 января 2023 года