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В Гоа откроется новый аэропорт - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
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В Гоа откроется новый аэропорт
В Гоа откроется новый аэропорт - РИА Новости, 14.12.2022
В Гоа откроется новый аэропорт
В Гоа откроется новый аэропорт Мопа, он примет первые рейсы 5 января 2023 года, сообщает The Indian Express. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T01:35
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туризм
манохар паррикар
гоа
авиарейсы
аэропорт
индия
новости - туризм
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Гоа откроется новый аэропорт Мопа, он примет первые рейсы 5 января 2023 года, сообщает The Indian Express."Аэропорт даст толчок развитию туризма в Гоа, — пишет издание. — Ожидается также, что новый терминал поможет снизить стоимость авиабилетов благодаря появлению новых рейсов".Кроме того, наличие второй воздушной гавани позволит разделить туристические потоки и разгрузить действующий аэропорт Даболим.На первом этапе Мопа, названный в честь бывшего главного министра штата Манохара Паррикара, будет обслуживать около 4,4 миллиона человек в год на одной взлетно-посадочной полосе. В будущем, когда появится вторая ВПП, пассажиропоток может достичь 33 миллионов.Техническое открытие аэропорта состоялось 11 декабря, уже с 5 января он начнет принимать внутренние рейсы, а с марта — международные.
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манохар паррикар, гоа, авиарейсы, аэропорт, индия, новости - туризм, туризм, пассажиры
Туризм, Манохар Паррикар, Гоа, авиарейсы, Аэропорт, Индия, Новости - Туризм, Туризм, пассажиры
01:35 14.12.2022 (обновлено: 01:36 14.12.2022)
 
В Гоа откроется новый аэропорт

Новый аэропорт Гоа начнет принимать рейсы 5 января 2023 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Гоа откроется новый аэропорт Мопа, он примет первые рейсы 5 января 2023 года, сообщает The Indian Express.
"Аэропорт даст толчок развитию туризма в Гоа, — пишет издание. — Ожидается также, что новый терминал поможет снизить стоимость авиабилетов благодаря появлению новых рейсов".
Кроме того, наличие второй воздушной гавани позволит разделить туристические потоки и разгрузить действующий аэропорт Даболим.
На первом этапе Мопа, названный в честь бывшего главного министра штата Манохара Паррикара, будет обслуживать около 4,4 миллиона человек в год на одной взлетно-посадочной полосе. В будущем, когда появится вторая ВПП, пассажиропоток может достичь 33 миллионов.
Техническое открытие аэропорта состоялось 11 декабря, уже с 5 января он начнет принимать внутренние рейсы, а с марта — международные.
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ТуризмМанохар ПаррикарГоаавиарейсыАэропортИндияНовости - ТуризмТуризмпассажиры
 
 
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