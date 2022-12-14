https://ria.ru/20221214/gibel-1838691652.html

СК проверит инцидент с гибелью женщины от упавшего навеса под Калининградом

СК проверит инцидент с гибелью женщины от упавшего навеса под Калининградом - РИА Новости, 14.12.2022

СК проверит инцидент с гибелью женщины от упавшего навеса под Калининградом

СК проводит проверку после гибели жительницы калининградского поселка Илюшино от обрушившегося на нее навеса во дворе собственного дома, сообщило ведомство в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:11

2022-12-14T18:11

2022-12-14T18:11

происшествия

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. СК проводит проверку после гибели жительницы калининградского поселка Илюшино от обрушившегося на нее навеса во дворе собственного дома, сообщило ведомство в своём Telegram-канале.По предварительным данным следствия, обрушение навеса, под которым хранились дрова и хозяйственный инвентарь, произошло из-за скопившегося на крыше снега. Женщина не смогла выбраться из-под завала самостоятельно и погибла.Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для выяснения точной причины гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20221212/pomosch-1838043356.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)