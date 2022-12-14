СК проверит инцидент с гибелью женщины от упавшего навеса под Калининградом
СК выяснит обстоятельства гибели женщины под упавшим из-за снега навесом под Калининградом
© Фото : СУ СК России по Калининградской областиМесто гибели жительницы поселка Илюшино в Калининградской области
© Фото : СУ СК России по Калининградской области
Место гибели жительницы поселка Илюшино в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. СК проводит проверку после гибели жительницы калининградского поселка Илюшино от обрушившегося на нее навеса во дворе собственного дома, сообщило ведомство в своём Telegram-канале.
"Организована доследственная проверка по сообщению о гибели 55-летней жительницы поселка Илюшино, тело которой обнаружено вечером 13 декабря текущего года родственниками под обрушившимся навесом во дворе собственного дома",- сообщили в ведомстве.
По предварительным данным следствия, обрушение навеса, под которым хранились дрова и хозяйственный инвентарь, произошло из-за скопившегося на крыше снега. Женщина не смогла выбраться из-под завала самостоятельно и погибла.
Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для выяснения точной причины гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.