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СК проверит инцидент с гибелью женщины от упавшего навеса под Калининградом - РИА Новости, 14.12.2022
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СК проверит инцидент с гибелью женщины от упавшего навеса под Калининградом
СК проверит инцидент с гибелью женщины от упавшего навеса под Калининградом - РИА Новости, 14.12.2022
СК проверит инцидент с гибелью женщины от упавшего навеса под Калининградом
СК проводит проверку после гибели жительницы калининградского поселка Илюшино от обрушившегося на нее навеса во дворе собственного дома, сообщило ведомство в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:11
2022-12-14T18:11
происшествия
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. СК проводит проверку после гибели жительницы калининградского поселка Илюшино от обрушившегося на нее навеса во дворе собственного дома, сообщило ведомство в своём Telegram-канале.По предварительным данным следствия, обрушение навеса, под которым хранились дрова и хозяйственный инвентарь, произошло из-за скопившегося на крыше снега. Женщина не смогла выбраться из-под завала самостоятельно и погибла.Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для выяснения точной причины гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Следственный комитет России (СК РФ)
18:11 14.12.2022
 
СК проверит инцидент с гибелью женщины от упавшего навеса под Калининградом

СК выяснит обстоятельства гибели женщины под упавшим из-за снега навесом под Калининградом

© Фото : СУ СК России по Калининградской областиМесто гибели жительницы поселка Илюшино в Калининградской области
Место гибели жительницы поселка Илюшино в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : СУ СК России по Калининградской области
Место гибели жительницы поселка Илюшино в Калининградской области
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. СК проводит проверку после гибели жительницы калининградского поселка Илюшино от обрушившегося на нее навеса во дворе собственного дома, сообщило ведомство в своём Telegram-канале.
"Организована доследственная проверка по сообщению о гибели 55-летней жительницы поселка Илюшино, тело которой обнаружено вечером 13 декабря текущего года родственниками под обрушившимся навесом во дворе собственного дома",- сообщили в ведомстве.
По предварительным данным следствия, обрушение навеса, под которым хранились дрова и хозяйственный инвентарь, произошло из-за скопившегося на крыше снега. Женщина не смогла выбраться из-под завала самостоятельно и погибла.
Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для выяснения точной причины гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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