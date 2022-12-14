https://ria.ru/20221214/gibdd-1838676332.html

В ГИБДД рассказали, где жители новых регионов могут зарегистрировать машины

В ГИБДД рассказали, где жители новых регионов могут зарегистрировать машины - РИА Новости, 14.12.2022

В ГИБДД рассказали, где жители новых регионов могут зарегистрировать машины

Услуги по регистрации машин и выдаче водительских прав для жителей новых регионов РФ будут предоставлять в Москве в подразделении на Лобненской улице, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:45

2022-12-14T17:45

2022-12-14T17:45

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Услуги по регистрации машин и выдаче водительских прав для жителей новых регионов РФ будут предоставлять в Москве в подразделении на Лобненской улице, сообщает столичная ГИБДД."С 14 декабря 2022 года для жителей новых четырех субъектов Российской Федерации организовано предоставление государственных услуг по вопросу обмена регистрационных документов и водительских удостоверений в МО ГИБДД ТНРЭР №1 ГУ МВД России по городу Москве по адресу: улица Лобненская, дом 20", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее правительство утвердило постановление, которым регламентируются процедуры предоставления госуслуг на срок до 1 января 2026 года по линии Госавтоинспекции жителям новых российских субъектов. Правительственный акт вступил в силу 14 декабря.Замена водительских прав, ранее выданных в ДНР, ЛНР и на Украине, на российские будет производиться без сдачи экзаменов. Для этого нужно предъявить паспорт гражданина РФ или вид на жительство, а также само водительское удостоверение.Жители новых субъектов смогут зарегистрировать транспортные средства без техосмотра и госпошлины до 2026 года. До 2024 года регистрация будет проходить без ОСАГО, если госуслуга предоставляется на территории новых субъектов.Постановление распространяется на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в РФ. Также под действие документа попадают и юрлица, которые были зарегистрированы на присоединенных территориях на указанную дату.Предоставление госуслуг будет производиться и за пределами четырех новых субъектов, отмечали в ГИБДД.

https://ria.ru/20221213/medspravki-1838418713.html

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общество, авто, москва, россия, донецкая народная республика, гибдд мвд рф, осаго