https://ria.ru/20221214/genetika-1838659409.html

Эксперт рассказала о современных стратегиях генной терапии

Эксперт рассказала о современных стратегиях генной терапии - РИА Новости, 14.12.2022

Эксперт рассказала о современных стратегиях генной терапии

Современные стратегии генной терапии применяются для борьбы с эндокринными заболеваниями, например, есть перспективные подходы к лечению сахарного диабета I... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:53

2022-12-14T16:53

2022-12-14T16:59

мария воронцова

россия

генетика

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Современные стратегии генной терапии применяются для борьбы с эндокринными заболеваниями, например, есть перспективные подходы к лечению сахарного диабета I типа, рассказала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Мария Воронцова.По данным на 2020 год, в общей сложности около 65 миллионов россиян имели то или иное эндокринное заболевание - от сахарного диабета до заболеваний щитовидной железы и другие, отметила Воронцова. Причем эти недуги не обходят и детей, добавила она."Все стратегии, в принципе доступные для генной терапии, применяются и в области эндокринологии", - рассказала Воронцова.В качестве примера она перечислила ряд стратегий, считающихся перспективными для лечения сахарного диабета I типа, при котором бета-клетки островков Лангерганса, находящиеся в поджелудочной железе, полностью утрачивают способность вырабатывать инсулин.В числе таких стратегий эксперт назвала применение так называемых мезенхимальных стромальных клеток (МСК). Такие клетки могут дифференцироваться (развиваться) в различные специализированные типы клеток."Это интересное решение для терапии сахарного диабета", - отметила Воронцова.По ее словам, при введении в организм подопытных животных они способствуют выживанию и восстановлению бета-клеток. А будучи подсаженными в поджелудочную железу рядом с бета-клетками, МСК начинали дифференцироваться в клетки, подобные бета-клеткам, и сами вырабатывать инсулин. Кроме того, МСК оказались способны снижать аутоиммунную "агрессию" организма на островковые клетки поджелудочной железы, отметила эксперт.

https://ria.ru/20221208/issledovaniya-1837252473.html

https://ria.ru/20221202/diagnostika-1835979479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мария воронцова, россия, генетика, здоровье - общество