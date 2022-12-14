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В Саратове мать с тремя детьми отравились угарным газом
В Саратове мать с тремя детьми отравились угарным газом - РИА Новости, 14.12.2022
В Саратове мать с тремя детьми отравились угарным газом
Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации матери и троих ее детей с подозрением на отравление угарным газом, сообщило региональное... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T23:33
2022-12-14T23:33
2022-12-14T23:33
происшествия
саратов
россия
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации матери и троих ее детей с подозрением на отравление угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ."Следователями СК проводится проверка по факту отравления угарным газом женщины и ее детей. Четырнадцатого декабря 2022 года в ночное время в медицинское учреждение была госпитализирована женщина с тремя детьми с подозрением на отравление угарным газом. По предварительным данным, пострадавшие получили отравление, находясь квартире, расположенной в Ленинском районе города Саратова", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Уточняется, что в настоящее время следователь проводит осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20221212/otravlenie-1838031785.html
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происшествия, саратов, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове мать с тремя детьми отравились угарным газом
СК: в Саратове мать с тремя детьми отравились угарным газом