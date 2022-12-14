https://ria.ru/20221214/gaz-1838674969.html

В Австрии назвали реальную долю российского газа в импорте страны

В Австрии назвали реальную долю российского газа в импорте страны - РИА Новости, 14.12.2022

В Австрии назвали реальную долю российского газа в импорте страны

Доля газа из РФ в импорте Австрии составляет до 50%, все разговоры о том, что зависимость от российского "голубого золота" удалось сократить до 20%, не... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:40

2022-12-14T17:40

2022-12-14T17:41

экономика

австрия

россия

европа

в мире

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802806300_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7208307cdc810a06e01adaa88b0178e6.jpg

ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Доля газа из РФ в импорте Австрии составляет до 50%, все разговоры о том, что зависимость от российского "голубого золота" удалось сократить до 20%, не соответствуют действительности, заявил в среду уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер.О том, что доля российского газа в импорте Австрии сокращена с 80% до примерно 20%, заявлял во вторник канцлер Карл Нехаммер."Хотя зависимость от российского газа уменьшилась, но не с 80 до 20%, как хотят убедить нас некоторые федеральные политики... Скорее, до 40-50%", - заявил Штайнекер в интервью изданию OÖNachrichten.По его словам, газ, который поступает в Европу из России "обходными путями", уже "не называют российским". Речь идет "на сто процентов" о "ложной маркировке", заявил глава концерна.Цены на энергоресурсы в Австрии в октябре продолжали оставаться высокими, природный газ подорожал на 119% по сравнении с октябрем 2021 года и на 5,6% к сентябрю текущего года, говорится в актуальном обзоре Австрийского энергетического агентства (АЕА). По данным агентства, энергетический ценовой индекс, который отражает стоимость энергии, в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 1,6% и на более чем на 50% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.Люди в Австрии боятся отапливать свои квартиры, ожидая роста цен на газ зимой, заявила на пленарном заседании парламента (Национального совета) в ноябре лидер оппозиционной Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер. Политик подчеркнула, что правительство Австрии приняло решение выделить миллиарды евро для поддержки граждан и компаний, однако эти средства "не привели к снижению каких-либо цен в последние месяцы и недели".

https://ria.ru/20221214/gaz-1838592283.html

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

австрия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, австрия, россия, европа, в мире, природный газ