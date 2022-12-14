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Эксперт назвал основных импортеров российского СПГ в Евросоюзе - РИА Новости, 14.12.2022
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Эксперт назвал основных импортеров российского СПГ в Евросоюзе
Эксперт назвал основных импортеров российского СПГ в Евросоюзе - РИА Новости, 14.12.2022
Эксперт назвал основных импортеров российского СПГ в Евросоюзе
Основными импортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе являются Франция и Испания, которые за первые девять месяцев 2022 года приняли... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:20
2022-12-14T14:20
экономика
россия
франция
испания
алексей гривач
фонд национальной энергетической безопасности
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Основными импортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе являются Франция и Испания, которые за первые девять месяцев 2022 года приняли около 60% всех партий, пришедших в регион, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Ранее торгпред России в Финляндии Антон Логинов в интервью РИА Новости заявил, что Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро.Гривач напомнил, что Европа не вводила санкций против российского СПГ, но запретила поставки оборудования и предоставление услуг в этой сфере. "Отказаться от поставок СПГ для них сейчас означало бы усиление и так неслабого энергетического кризиса. Такое вот раздвоение личности", - заключил эксперт.По оценкам Гривача, всего Россия за девять месяцев экспортировала примерно 25 миллионов тонн СПГ, рост в годовом выражении составил 6%. Основные поставки шли с Сахалина, Ямала и среднетоннажных проектов на Балтике. В этом году "Газпром" запустил новый СПГ-завод под Выборгом на 1,5 миллиона тонн в год, в следующем "Новатэк" с партнерами планирует ввести в строй первую линию проекта "Арктик СПГ 2" на 6,5 миллиона тонн в год, добавил эксперт.
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экономика, россия, франция, испания, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, евросоюз, газпром
Экономика, Россия, Франция, Испания, Алексей Гривач, Фонд национальной энергетической безопасности, Евросоюз, Газпром
14:20 14.12.2022
 
Эксперт назвал основных импортеров российского СПГ в Евросоюзе

Эксперт Гривач назвал Францию и Испанию основными импортерами российского СПГ в Евросоюзе

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкАвтомобиль для перевозки сжиженного природного газа
Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Основными импортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе являются Франция и Испания, которые за первые девять месяцев 2022 года приняли около 60% всех партий, пришедших в регион, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"За первые девять месяцев ЕС импортировал 12 миллионов тонн российского СПГ, почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными импортерами являются Франция и Испания, которые получили около 60% всех партий на двоих", - сказал эксперт.
Ранее торгпред России в Финляндии Антон Логинов в интервью РИА Новости заявил, что Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро.
Гривач напомнил, что Европа не вводила санкций против российского СПГ, но запретила поставки оборудования и предоставление услуг в этой сфере. "Отказаться от поставок СПГ для них сейчас означало бы усиление и так неслабого энергетического кризиса. Такое вот раздвоение личности", - заключил эксперт.
По оценкам Гривача, всего Россия за девять месяцев экспортировала примерно 25 миллионов тонн СПГ, рост в годовом выражении составил 6%. Основные поставки шли с Сахалина, Ямала и среднетоннажных проектов на Балтике. В этом году "Газпром" запустил новый СПГ-завод под Выборгом на 1,5 миллиона тонн в год, в следующем "Новатэк" с партнерами планирует ввести в строй первую линию проекта "Арктик СПГ 2" на 6,5 миллиона тонн в год, добавил эксперт.
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ЭкономикаРоссияФранцияИспанияАлексей ГривачФонд национальной энергетической безопасностиЕвросоюзГазпром
 
 
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