https://ria.ru/20221214/gaz-1838592283.html

Эксперт назвал основных импортеров российского СПГ в Евросоюзе

Эксперт назвал основных импортеров российского СПГ в Евросоюзе - РИА Новости, 14.12.2022

Эксперт назвал основных импортеров российского СПГ в Евросоюзе

Основными импортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе являются Франция и Испания, которые за первые девять месяцев 2022 года приняли... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:20

2022-12-14T14:20

2022-12-14T14:20

экономика

россия

франция

испания

алексей гривач

фонд национальной энергетической безопасности

евросоюз

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838508371_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_386b3a21892455cd9788c22be412fe02.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Основными импортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе являются Франция и Испания, которые за первые девять месяцев 2022 года приняли около 60% всех партий, пришедших в регион, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Ранее торгпред России в Финляндии Антон Логинов в интервью РИА Новости заявил, что Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро.Гривач напомнил, что Европа не вводила санкций против российского СПГ, но запретила поставки оборудования и предоставление услуг в этой сфере. "Отказаться от поставок СПГ для них сейчас означало бы усиление и так неслабого энергетического кризиса. Такое вот раздвоение личности", - заключил эксперт.По оценкам Гривача, всего Россия за девять месяцев экспортировала примерно 25 миллионов тонн СПГ, рост в годовом выражении составил 6%. Основные поставки шли с Сахалина, Ямала и среднетоннажных проектов на Балтике. В этом году "Газпром" запустил новый СПГ-завод под Выборгом на 1,5 миллиона тонн в год, в следующем "Новатэк" с партнерами планирует ввести в строй первую линию проекта "Арктик СПГ 2" на 6,5 миллиона тонн в год, добавил эксперт.

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

россия

франция

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, франция, испания, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, евросоюз, газпром