https://ria.ru/20221214/fsb-1838736716.html

Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ

Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ - РИА Новости, 14.12.2022

Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ

Информация, что задержанный в Эстонии россиянин Вадим Конощенок является сотрудником ФСБ, не более чем фантазии, говорится в сообщении российской дипмиссии в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:52

2022-12-14T20:52

2022-12-14T21:52

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сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Информация, что задержанный в Эстонии россиянин Вадим Конощенок является сотрудником ФСБ, не более чем фантазии, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, поступившем в РИА Новости.Ранее были обнародованы материалы суда, из которых следует, что США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там Конощенка, которого сочли сотрудником российской разведки, не предоставив доказательств.По данным посольства РФ, "родившийся в Таллине Вадим Конощенок проживает в Эстонии по постоянному виду на жительство, имеет шестерых детей". "По существу речь идет об очередном захвате в заложники российского гражданина, что стало обычной практикой для американской юстиции", - отметили в дипмиссии.В посольстве РФ назвали провокацией задержание Конощенка, что стало "результатом антироссийской истерии, которая охватила западные страны, включая Эстонию". "Ее цель в том, чтобы запугать соотечественную диаспору и продемонстрировать правовую уязвимость тех ее представителей, которые осмеливаются вести бизнес с Россией", - указали в дипмиссии.

https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838732705.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эстония, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)