https://ria.ru/20221214/fsb-1838736716.html
Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ
Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ - РИА Новости, 14.12.2022
Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ
Информация, что задержанный в Эстонии россиянин Вадим Конощенок является сотрудником ФСБ, не более чем фантазии, говорится в сообщении российской дипмиссии в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:52
2022-12-14T20:52
2022-12-14T21:52
в мире
эстония
россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Информация, что задержанный в Эстонии россиянин Вадим Конощенок является сотрудником ФСБ, не более чем фантазии, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, поступившем в РИА Новости.Ранее были обнародованы материалы суда, из которых следует, что США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там Конощенка, которого сочли сотрудником российской разведки, не предоставив доказательств.По данным посольства РФ, "родившийся в Таллине Вадим Конощенок проживает в Эстонии по постоянному виду на жительство, имеет шестерых детей". "По существу речь идет об очередном захвате в заложники российского гражданина, что стало обычной практикой для американской юстиции", - отметили в дипмиссии.В посольстве РФ назвали провокацией задержание Конощенка, что стало "результатом антироссийской истерии, которая охватила западные страны, включая Эстонию". "Ее цель в том, чтобы запугать соотечественную диаспору и продемонстрировать правовую уязвимость тех ее представителей, которые осмеливаются вести бизнес с Россией", - указали в дипмиссии.
https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838732705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Эстония, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
20:52 14.12.2022 (обновлено: 21:52 14.12.2022)
Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ
Посольство России в Эстонии: информация, что Конощенок сотрудник ФСБ не более чем фантазия