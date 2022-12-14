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Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ - РИА Новости, 14.12.2022
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Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ
Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ - РИА Новости, 14.12.2022
Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ
Информация, что задержанный в Эстонии россиянин Вадим Конощенок является сотрудником ФСБ, не более чем фантазии, говорится в сообщении российской дипмиссии в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:52
2022-12-14T21:52
в мире
эстония
россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Информация, что задержанный в Эстонии россиянин Вадим Конощенок является сотрудником ФСБ, не более чем фантазии, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, поступившем в РИА Новости.Ранее были обнародованы материалы суда, из которых следует, что США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там Конощенка, которого сочли сотрудником российской разведки, не предоставив доказательств.По данным посольства РФ, "родившийся в Таллине Вадим Конощенок проживает в Эстонии по постоянному виду на жительство, имеет шестерых детей". "По существу речь идет об очередном захвате в заложники российского гражданина, что стало обычной практикой для американской юстиции", - отметили в дипмиссии.В посольстве РФ назвали провокацией задержание Конощенка, что стало "результатом антироссийской истерии, которая охватила западные страны, включая Эстонию". "Ее цель в том, чтобы запугать соотечественную диаспору и продемонстрировать правовую уязвимость тех ее представителей, которые осмеливаются вести бизнес с Россией", - указали в дипмиссии.
https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838732705.html
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в мире, эстония, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Эстония, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
20:52 14.12.2022 (обновлено: 21:52 14.12.2022)
 
Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин сотрудник ФСБ

Посольство России в Эстонии: информация, что Конощенок сотрудник ФСБ не более чем фантазия

© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Информация, что задержанный в Эстонии россиянин Вадим Конощенок является сотрудником ФСБ, не более чем фантазии, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, поступившем в РИА Новости.
Ранее были обнародованы материалы суда, из которых следует, что США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там Конощенка, которого сочли сотрудником российской разведки, не предоставив доказательств.
"Сразу же появились инсинуации в прессе, что Вадим Конощенок якобы является сотрудником ФСБ, что, конечно, не более чем фантазии", - сообщили в дипмиссии.
По данным посольства РФ, "родившийся в Таллине Вадим Конощенок проживает в Эстонии по постоянному виду на жительство, имеет шестерых детей". "По существу речь идет об очередном захвате в заложники российского гражданина, что стало обычной практикой для американской юстиции", - отметили в дипмиссии.
В посольстве РФ назвали провокацией задержание Конощенка, что стало "результатом антироссийской истерии, которая охватила западные страны, включая Эстонию". "Ее цель в том, чтобы запугать соотечественную диаспору и продемонстрировать правовую уязвимость тех ее представителей, которые осмеливаются вести бизнес с Россией", - указали в дипмиссии.
Вечерний Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 21:14
Эстония решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней
 
В миреЭстонияРоссияСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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