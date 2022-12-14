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Украинские военные попали под удар, выдав себя светом фонариков - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/fonariki-1838486144.html
Украинские военные попали под удар, выдав себя светом фонариков
Украинские военные попали под удар, выдав себя светом фонариков - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские военные попали под удар, выдав себя светом фонариков
Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T04:06
2022-12-14T09:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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СВАТОВО, 14 дек - РИА Новости. Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения Западного военного округа.Корреспондент агентства провел несколько дней на позициях у линии боевого соприкосновения с одним из подразделений РГСпН (разведывательная группа специального назначения)."Стоим на позициях, на так называемом НП (наблюдательный пункт), наблюдаем за противником. Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют враги наши, включают фонари", - сказал собеседник агентства.По его словам, бойцы ведут наблюдение за противником ежедневно в любую погоду, а после обнаружения передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары из различных видов оружия.По расположению украинских сил нанесли удар из автоматических станковых гранатометов (АГС). Военнослужащие Украины понесли потери, а выжившие спасались бегством.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Командир группы спецназа ЗВО: бойцы ВСУ попали под удар ВС России, выдав себя фонариком
Российские разведчики на Купянском направлении ударили по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков, сообщил РИА Новости командир группы спецназа Западного военного округа
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украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
04:06 14.12.2022 (обновлено: 09:06 14.12.2022)
 
Украинские военные попали под удар, выдав себя светом фонариков

Командир группы спецназа ЗВО: бойцы ВСУ попали под удар ВС России, выдав себя фонариком

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СВАТОВО, 14 дек - РИА Новости. Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения Западного военного округа.
Корреспондент агентства провел несколько дней на позициях у линии боевого соприкосновения с одним из подразделений РГСпН (разведывательная группа специального назначения).
"Стоим на позициях, на так называемом НП (наблюдательный пункт), наблюдаем за противником. Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют враги наши, включают фонари", - сказал собеседник агентства.
По его словам, бойцы ведут наблюдение за противником ежедневно в любую погоду, а после обнаружения передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары из различных видов оружия.
"Сегодня утром наши "друзья" по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз", - сказал разведчик.
По расположению украинских сил нанесли удар из автоматических станковых гранатометов (АГС). Военнослужащие Украины понесли потери, а выжившие спасались бегством.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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