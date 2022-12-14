https://ria.ru/20221214/fonariki-1838486144.html

Украинские военные попали под удар, выдав себя светом фонариков

Украинские военные попали под удар, выдав себя светом фонариков - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские военные попали под удар, выдав себя светом фонариков

Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T04:06

2022-12-14T04:06

2022-12-14T09:06

специальная военная операция на украине

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838502247_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47dd2ba3488300f32c9f83172ba7faf4.jpg

СВАТОВО, 14 дек - РИА Новости. Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения Западного военного округа.Корреспондент агентства провел несколько дней на позициях у линии боевого соприкосновения с одним из подразделений РГСпН (разведывательная группа специального назначения)."Стоим на позициях, на так называемом НП (наблюдательный пункт), наблюдаем за противником. Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют враги наши, включают фонари", - сказал собеседник агентства.По его словам, бойцы ведут наблюдение за противником ежедневно в любую погоду, а после обнаружения передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары из различных видов оружия.По расположению украинских сил нанесли удар из автоматических станковых гранатометов (АГС). Военнослужащие Украины понесли потери, а выжившие спасались бегством.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир группы спецназа ЗВО: бойцы ВСУ попали под удар ВС России, выдав себя фонариком Российские разведчики на Купянском направлении ударили по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков, сообщил РИА Новости командир группы спецназа Западного военного округа 2022-12-14T04:06 true PT6M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины