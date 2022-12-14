https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838499389.html
Торгпред оценил потери финского турсектора из-за закрытия границы с Россией
Торгпред оценил потери финского турсектора из-за закрытия границы с Россией - РИА Новости, 14.12.2022
Торгпред оценил потери финского турсектора из-за закрытия границы с Россией
Потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более двух миллиардов евро в год, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:42
2022-12-14T08:42
2022-12-14T14:01
туризм
россия
финляндия
новости - туризм
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более двух миллиардов евро в год, заявил в интервью РИА Новости торгпред России в Финляндии Антон Логинов.Ранее он заявил РИА Новости, что жесткая линия Финляндии в отношении туристов из России негативно сказывается на приграничных регионах страны."По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более двух миллиардов евро в год. Одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии", — заявил Логинов.Он отметил, что до начала пандемии россияне составляли крупнейшую группу туристов, посещавших Финляндию, с числом ночевок более 820 тысяч в год, а средства, которые они тратили, составляли 19% от всех доходов от международного туризма страны.Finnair понесла значительные убытки во время пандемии COVID-19 и закрытия российского воздушного пространства, что существенно влияет на прибыльность перевозчика. Как сообщалось в промежуточном финансовом отчете перевозчика по итогам девяти месяцев этого года, авиакомпания впервые за три года показала прибыль в 35,2 миллиона евро по итогам третьего квартала и планирует в дальнейшем сокращать все возможные издержки.Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.Читайте полный текст интервью Антона Логинова >>
https://ria.ru/20221105/finlyandiya-1829302871.html
https://ria.ru/20221105/fsb-1829327538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, новости - туризм
Туризм, Россия, Финляндия, Новости - Туризм
08:42 14.12.2022 (обновлено: 14:01 14.12.2022)
Торгпред оценил потери финского турсектора из-за закрытия границы с Россией
Торгпред Логинов: турсектор Финляндии без россиян теряет более двух миллиардов евро в год
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более двух миллиардов евро в год, заявил в интервью РИА Новости торгпред России в Финляндии Антон Логинов.
Ранее он заявил РИА Новости, что жесткая линия Финляндии
в отношении туристов из России негативно сказывается на приграничных регионах страны.
"По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более двух миллиардов евро в год. Одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии", — заявил Логинов.
Он отметил, что до начала пандемии россияне составляли крупнейшую группу туристов, посещавших Финляндию, с числом ночевок более 820 тысяч в год, а средства, которые они тратили, составляли 19% от всех доходов от международного туризма страны.
Finnair
понесла значительные убытки во время пандемии COVID-19 и закрытия российского воздушного пространства, что существенно влияет на прибыльность перевозчика. Как сообщалось в промежуточном финансовом отчете перевозчика по итогам девяти месяцев этого года, авиакомпания впервые за три года показала прибыль в 35,2 миллиона евро по итогам третьего квартала и планирует в дальнейшем сокращать все возможные издержки.
Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld
. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq
Helsinki.