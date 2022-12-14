https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838499389.html

Торгпред оценил потери финского турсектора из-за закрытия границы с Россией

Торгпред оценил потери финского турсектора из-за закрытия границы с Россией - РИА Новости, 14.12.2022

Торгпред оценил потери финского турсектора из-за закрытия границы с Россией

Потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более двух миллиардов евро в год, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:42

2022-12-14T08:42

2022-12-14T14:01

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россия

финляндия

новости - туризм

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более двух миллиардов евро в год, заявил в интервью РИА Новости торгпред России в Финляндии Антон Логинов.Ранее он заявил РИА Новости, что жесткая линия Финляндии в отношении туристов из России негативно сказывается на приграничных регионах страны."По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более двух миллиардов евро в год. Одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии", — заявил Логинов.Он отметил, что до начала пандемии россияне составляли крупнейшую группу туристов, посещавших Финляндию, с числом ночевок более 820 тысяч в год, а средства, которые они тратили, составляли 19% от всех доходов от международного туризма страны.Finnair понесла значительные убытки во время пандемии COVID-19 и закрытия российского воздушного пространства, что существенно влияет на прибыльность перевозчика. Как сообщалось в промежуточном финансовом отчете перевозчика по итогам девяти месяцев этого года, авиакомпания впервые за три года показала прибыль в 35,2 миллиона евро по итогам третьего квартала и планирует в дальнейшем сокращать все возможные издержки.Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.Читайте полный текст интервью Антона Логинова >>

https://ria.ru/20221105/finlyandiya-1829302871.html

https://ria.ru/20221105/fsb-1829327538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, финляндия, новости - туризм