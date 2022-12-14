https://ria.ru/20221214/f-35-1838692308.html
СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35
СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 - РИА Новости, 14.12.2022
СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35
Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на 10 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:15
2022-12-14T18:15
2022-12-14T18:26
в мире
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сша
lockheed martin
бундестаг германии
f-35
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на 10 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Бюджетный комитет парламента Германии в среду одобрил закупку на 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов) истребителей F-35, произведенных американским оборонным гигантом Lockheed Martin", - приводит агентство слова двух неназванных членов комитета.Первые восемь истребителей могут быть поставлены ФРГ в 2026 году.Ранее американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов.Истребители производства американской компании Lockheed Martin могут прийти на замену реактивным самолетам Tornado.
https://ria.ru/20221203/bombardirovschik-1836047635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, lockheed martin , бундестаг германии, f-35
В мире, Германия, США, Lockheed Martin , Бундестаг Германии, F-35
18:15 14.12.2022 (обновлено: 18:26 14.12.2022)
СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35
Reuters: бюджетный комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35