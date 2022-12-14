https://ria.ru/20221214/f-35-1838692308.html

СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35

СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 - РИА Новости, 14.12.2022

СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35

Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на 10 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:15

2022-12-14T18:15

2022-12-14T18:26

в мире

германия

сша

lockheed martin

бундестаг германии

f-35

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на 10 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Бюджетный комитет парламента Германии в среду одобрил закупку на 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов) истребителей F-35, произведенных американским оборонным гигантом Lockheed Martin", - приводит агентство слова двух неназванных членов комитета.Первые восемь истребителей могут быть поставлены ФРГ в 2026 году.Ранее американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов.Истребители производства американской компании Lockheed Martin могут прийти на замену реактивным самолетам Tornado.

https://ria.ru/20221203/bombardirovschik-1836047635.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, сша, lockheed martin , бундестаг германии, f-35