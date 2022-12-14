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СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 - РИА Новости, 14.12.2022
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СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35
СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 - РИА Новости, 14.12.2022
СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35
Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на 10 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:15
2022-12-14T18:26
в мире
германия
сша
lockheed martin
бундестаг германии
f-35
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на 10 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Бюджетный комитет парламента Германии в среду одобрил закупку на 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов) истребителей F-35, произведенных американским оборонным гигантом Lockheed Martin", - приводит агентство слова двух неназванных членов комитета.Первые восемь истребителей могут быть поставлены ФРГ в 2026 году.Ранее американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов.Истребители производства американской компании Lockheed Martin могут прийти на замену реактивным самолетам Tornado.
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в мире, германия, сша, lockheed martin , бундестаг германии, f-35
В мире, Германия, США, Lockheed Martin , Бундестаг Германии, F-35
18:15 14.12.2022 (обновлено: 18:26 14.12.2022)
 
СМИ: комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35

Reuters: бюджетный комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35

© AP Photo / Newsis/Kang Jong-minИстребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее
Истребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-min
Истребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на 10 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Бюджетный комитет парламента Германии в среду одобрил закупку на 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов) истребителей F-35, произведенных американским оборонным гигантом Lockheed Martin", - приводит агентство слова двух неназванных членов комитета.
Первые восемь истребителей могут быть поставлены ФРГ в 2026 году.
Ранее американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов.
Истребители производства американской компании Lockheed Martin могут прийти на замену реактивным самолетам Tornado.
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В миреГерманияСШАLockheed MartinБундестаг ГерманииF-35
 
 
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