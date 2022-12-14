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Репутация ЕС в мире зависит от расследования коррупции, заявил Боррель - РИА Новости, 14.12.2022
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Репутация ЕС в мире зависит от расследования коррупции, заявил Боррель
Репутация ЕС в мире зависит от расследования коррупции, заявил Боррель - РИА Новости, 14.12.2022
Репутация ЕС в мире зависит от расследования коррупции, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме правозащитников поделился, что из-за коррупционного скандала, в котором оказался замешан Европарламент, над ЕС... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:29
2022-12-14T13:29
в мире
жозеп боррель
брюссель
европарламент
евросоюз
бельгия
катар
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме правозащитников поделился, что из-за коррупционного скандала, в котором оказался замешан Европарламент, над ЕС "смеются люди", и подчеркнул, что от расследования этого дела зависит репутация Евросоюза на международной арене.Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства сотрудника ЕП проведен обыск. На этой неделе стало известно, что бельгийские стражи порядка в рамках расследования изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте."То, что произошло в Европейском парламенте… мы не должны это скрывать, напротив, надо показать, как это серьезно, как серьезно это по отношению к нашей политической системе. Некоторые люди смеются над нами и говорят: "Ха-ха, вы говорите о коррупции в моей стране, а посмотрите, что происходит у вас!". По крайней мере, мы тут раскрываем и реагируем, есть ответственность. Это большая разница. Но мы должны быть очень бдительны… Наш внешний авторитет зависит от того, как мы решим эту ситуацию", - сказал Боррель, выступая в среду в Брюсселе на форуме по правам человека.
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в мире, жозеп боррель, брюссель, европарламент, евросоюз, бельгия, катар
В мире, Жозеп Боррель, Брюссель, Европарламент, Евросоюз, Бельгия, Катар
13:29 14.12.2022
 
Репутация ЕС в мире зависит от расследования коррупции, заявил Боррель

Боррель заявил, что от расследования коррупции в Европарламенте зависит репутация ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме правозащитников поделился, что из-за коррупционного скандала, в котором оказался замешан Европарламент, над ЕС "смеются люди", и подчеркнул, что от расследования этого дела зависит репутация Евросоюза на международной арене.
Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства сотрудника ЕП проведен обыск. На этой неделе стало известно, что бельгийские стражи порядка в рамках расследования изъяли более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте.
"То, что произошло в Европейском парламенте… мы не должны это скрывать, напротив, надо показать, как это серьезно, как серьезно это по отношению к нашей политической системе. Некоторые люди смеются над нами и говорят: "Ха-ха, вы говорите о коррупции в моей стране, а посмотрите, что происходит у вас!". По крайней мере, мы тут раскрываем и реагируем, есть ответственность. Это большая разница. Но мы должны быть очень бдительны… Наш внешний авторитет зависит от того, как мы решим эту ситуацию", - сказал Боррель, выступая в среду в Брюсселе на форуме по правам человека.
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В миреЖозеп БоррельБрюссельЕвропарламентЕвросоюзБельгияКатар
 
 
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